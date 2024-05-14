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南山金融中心冠上健康建築

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
南山人壽取得台灣首個UL健康建築驗證標誌，昨日由UL Solutions副總裁暨企業永續服務事業部總經理Sean McCrady（右）頒發驗證給南山人壽總經理范文偉（左）。 南山人壽／提供
南山人壽取得台灣首個UL健康建築驗證標誌，昨日由UL Solutions副總裁暨企業永續服務事業部總經理Sean McCrady（右）頒發驗證給南山人壽總經理范文偉（左）。 南山人壽／提供

南山人壽昨（13）日宣布，總公司所在的南山金融中心大樓獲UL健康建築驗證標誌下的室內環境驗證，成為台灣第一家取得該驗證標誌的企業，展現企業用具體作為守護員工健康福祉的堅定承諾。

你心目中的「幸福企業」長什麼模樣？是周休三日、還是有優渥的年終分紅？很多人可能都輕忽了，良好的工作環境不僅有助於降低員工的工作壓力與身體不適，更能提高員工的工作效率與滿意度，是提升員工幸福感不可輕忽的關鍵。

南山人壽總經理范文偉表示，秉持「以人為本」的核心價值觀，南山人壽將員工視為企業最重要的資產，為了提升員工幸福感，公司致力營造工作與生活平衡的企業文化，打造優質的工作環境。日前南山金融中心經過UL Solutions的文件審查及實地訪查，檢驗包含空氣、水、衛生、照明、噪音影響等五大項目，順利取得UL健康建築驗證標誌下的室內環境驗證，成為台灣首家取得該驗證的企業，展現對於促進員工健康福祉的堅定承諾，也成為南山人壽回應「聯合國永續發展目標（SDG 3）：確保及促進各年齡層健康生活與福祉」的重要實績之一。

除了硬體環境的維護及優化，為了保障員工的安全衛生與健康，長期以來，南山人壽結合保險核心職能提供員工多項健康促進福利措施，包括首創將長照保險納入內勤員工團體保險、提供優惠團險方案讓員工可選擇加保配偶、子女、父母，提供優於法令的內勤員工健康檢查專案、提供「肺腺癌篩檢」補助費用等；同時，每年舉辦多場職場健康講座，並致力提供多元化的內勤員工社團活動，全方位照顧員工的身心健康。

展望未來，南山人壽將持續評估將更多自用辦公大樓納入相關驗證範圍，善盡提升員工健康福祉的企業社會責任，用實際行動作為員工最堅強的後盾，因為，唯有快樂健康的員工，才能傳遞給保戶及社會正向的力量，落實南山人壽推動永續健康的核心策略。

保險 南山人壽

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