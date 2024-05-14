快訊

國衛院10年追蹤研究 空汙增中風死亡率

當心臉書公審、私刑觸法 「他」為女友抱不平下場曝光

狠詐退休翁3千萬房產 年輕車手「反覆詐欺」遭收押禁見

玉山主辦越南糖業龍頭聯貸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
TTC Group創辦人鄧文成 （左起）、TTC AgriS董事長黃碧玉、玉山銀行董事長黃男州與總經理林隆政共同完成聯貸案簽約。玉山銀行／提供
TTC Group創辦人鄧文成 （左起）、TTC AgriS董事長黃碧玉、玉山銀行董事長黃男州與總經理林隆政共同完成聯貸案簽約。玉山銀行／提供

玉山銀行成功統籌主辦越南最大糖業公司TTC AgriS（成成功-邊和股份有限公司）3年期、8,000萬美元聯貸案，昨（13）日由成成功集團（TTC Group）創辦人鄧文成（Dang Van Thanh）、TTC AgriS董事長黃碧玉（Huynh Bich Ngoc）、玉山銀行董事長黃男州與總經理林隆政共同完成簽約。

本次聯貸由玉山統籌主辦並擔任管理銀行，獲得華南銀行、兆豐銀行、中國輸出入銀行、彰化銀行、土地銀行、上海商銀、台灣企銀等多家行庫共同參與，聯貸金額超額認購達2.26倍，顯示台資金融同業對該集團營運與未來發展給予高度肯定，展現金融業響應政府南向政策的支持。

越南龍頭農業國際企業TTC AgriS已成立超過55年，並在2008年完成上市，現由二代副董事長鄧黃澳美（Dang Huynh Uc My）接班並帶領TTC AgriS以「綠色」經營策略發展，確立「永續發展基礎上的高科技農業解決方案提供商」的地位。

TTC AgriS於越南、寮國、柬埔寨、澳洲、新加坡等國均有布局，每年向國內外市場供應超過100萬噸成品糖，其產品目前遍布全球50多個國家，於越南本地市占率達46%取得領先地位，為越南農業4.0數位轉型的先驅。TTC AgriS持續研發並創造「循環經濟價值鏈」，2023年已連續七年入選越南永續指數成分股（VNSI20）。

玉山銀行目前在十個國家地區有31個營業據點，2023年整體海外分行獲利82.26億元、年增率101.79%，並深耕東協市場，在柬埔寨設有子行，在新加坡、越南、緬甸等地設有分行及泰國曼谷代表處，今年下半年馬來西亞吉隆坡代表處也將開業，亞洲布局更趨完整。

玉山將持續串聯台灣及東協據點，重視及深耕在地經營。其中越南同奈分行近三年已統籌主辦BIDV-SuMi TRUST Leasing聯貸案、越南汽車龍頭長海集團聯貸案及本次TTC AgriS聯貸案等，與在地企業共同成長，一同贏向亞洲、邁向國際。

玉山銀行 聯貸案 越南

延伸閱讀

看好新南向商機 玉山銀主辦越南糖業龍頭聯貸案

不是台股！外資上周買超這國家逾10億美元居冠

越南打貪 創投圈蒙陰霾

女神來賓陣容太香！「玩很大」被迫中斷錄影

相關新聞

壽險新契約保費兩位數成長 預估前四月達2,406億元

六大壽險業績持續回溫。根據各家公司提供數據顯示，今年前四月六大壽險新契約保費（FYP）合計為1,440.1億元，較去年同...

壽險業者看解約潮…可控

保發中心統計，今年首季壽險解約金衝破4,000億元，加上滿期與理賠金等，總給付達6,123億元，高於總保費收入5,593...

中租：三大市場10%成長不變

中租控股昨（13）日舉行第1季法說會，說明在中國大陸財政返還稅務利益入帳延遲、三大市場延滯率上升導致信用減損金額增加，是...

上海銀下半年手收拚增30%

上海商銀昨（13）日舉行今年第1季法說會，展望下半年營運策略為企個金理財並重，放款成長5到7％，拓展財管業務，提升非利息...

玉山主辦越南糖業龍頭聯貸

玉山銀行成功統籌主辦越南最大糖業公司TTC AgriS（成成功-邊和股份有限公司）3年期、8,000萬美元聯貸案，昨（1...

投資海外債 1,000美元可入手

銀行第2季衝消金業務給牛肉。美國聯準會（Fed）降息時間遞延，高利率持續，投資人著眼未來仍有降息機會，海外債券投資熱潮持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。