六大壽險前四月業績回溫！這兩類保單業績一衰一增兩樣情

六大壽險業績持續回溫。根據各家公司提供數據顯示，今年前四月六大壽險新契約保費（FYP）合計為1,440.1億元，較去年同期的1,351.3億元，增加6.6%；推估整體壽險業，今年前四月的FYP合計約2,406.8億元，年增率有機會突破13%。

觀察今年4月，六大壽險FYP合計為353.9億元，低於今年3月的416.3億元，但較去年同期大增17.3%。

根據各公司統計，今年前四月，大型壽險公司的投資型保單多數較去年同期衰退，且幅度還高達兩位數。壽險業高層分析，主要是2023年7月投資型保單禁令上路，新制上路前市場有一波「最後上車潮」、推升去年上半年投資型保單的銷售業績，今年新規範上路後，銷售通路需要時間適應與了解，導致今年前四月投資型保單銷售衰退。

此外，多數的大型壽險業者，今年前四月的傳統型保單新契約保費收入均大幅成長，主要是為因應接軌IFRS17（國際會計準則第17號公報）及國際保險資本標準（ICS），壽險業正極力推動商品轉型，持續強化長年期繳與保障型商品銷售。

六大壽險個別業績比一比，今年4月富邦人壽FYP為85.2億元，略為領先國泰人壽的80.3億元；今年前四月富邦人壽FYP為368億元，國泰人壽FYP約351.9億元緊追在後，雙方「戰況」十分激烈。

富邦人壽4月FYP為85.2億，年增23%，成長動能主要來自傳統型及投資型商品。富邦人壽表示，將持續強化長年期繳與保障型商品銷售；前四月個人健康及傷害險較去年同期成長31%，商品轉型策略推動有成。

國泰人壽健康及意外險商品銷售動能穩健成長，單月FYP年成長18%。今年第1季，國泰人壽外溢保單及實物給付型保單銷售量雙雙居冠，其中外溢保單主要結合「FitBack健康吧」外溢機制，協助客戶養成健康生活習慣，第1季FYP保費達28億元，較去年同期成長46%。

南山人壽4月FYP為62.1億元，年增38%，累計前四月FYP為266.7億元，排名業界第三。

台灣人壽與凱基人壽同樣上演「龍虎鬥」，台灣人壽4月FYP為47.9億元，以些微差距領先凱基人壽的47.1億元；今年前四月台灣人壽FYP為164.5億元，凱基人壽則是160.1億元，分居第四與第五名。

新光人壽4月FYP為31.3億元，年增11.6%，今年前四月FYP為129億元，年增2%。

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