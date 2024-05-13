培養護國群山 新創企業信保貸款額度最高3000萬元
培養護國群山產業，中小企業信用保證基金5月推出「新創企業暨無形資產融資信用保證措施」，只要是成立未滿8年且已取得國內專利權的中小企業，最高可獲新台幣3000萬元貸款額度。
中小企業信保基金透過新聞稿說明，該保證措施具有高保證成數、低保證手續費率，直接向信保基金申請保證等特色。凡成立未滿8年且具創新能力或是技術、產品已取得國內專利權的中小企業，最高可取得3000萬元的貸款額度。
其中，500萬元以下，保證成數最高10成；超過500萬元部分，保證成數最高9.5成，保證手續費率一律0.1%。
中小企業信保基金表示，如企業有營運資金需求，請直接向信保基金提出融資信用保證申請，取得保證承諾書後，再向金融機構申請貸款，資金用途包括營運週轉金、履約保證及購置無形資產、設備等資本性支出。
信保基金運用國家力量扶植數位內容、影視文化、遊戲軟體、衛星科技或生技醫療等領域的新興產業，提供新創企業永續發展所需的營運資金，期許培育出更多獨角獸企業及護國群山，讓台灣企業邁向國際舞台。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」
▪ 竹南預售屋「不到2小時賣完」殺價還會被趕 網秒點頭：正常
▪ 超高齡時代來了 全國近247萬住家免繳房屋稅
▪ 雙北「頂尖機能宅」前十名曝 這二站房價4字頭
▪ 台積電「抵嘉」 朴子這類房子正夯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言