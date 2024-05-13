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培養護國群山 新創企業信保貸款額度最高3000萬元

中央社／ 台北13日電

培養護國群山產業，中小企業信用保證基金5月推出「新創企業暨無形資產融資信用保證措施」，只要是成立未滿8年且已取得國內專利權的中小企業，最高可獲新台幣3000萬元貸款額度。

中小企業信保基金透過新聞稿說明，該保證措施具有高保證成數、低保證手續費率，直接向信保基金申請保證等特色。凡成立未滿8年且具創新能力或是技術、產品已取得國內專利權的中小企業，最高可取得3000萬元的貸款額度。

其中，500萬元以下，保證成數最高10成；超過500萬元部分，保證成數最高9.5成，保證手續費率一律0.1%。

中小企業信保基金表示，如企業有營運資金需求，請直接向信保基金提出融資信用保證申請，取得保證承諾書後，再向金融機構申請貸款，資金用途包括營運週轉金、履約保證及購置無形資產、設備等資本性支出。

信保基金運用國家力量扶植數位內容、影視文化、遊戲軟體、衛星科技或生技醫療等領域的新興產業，提供新創企業永續發展所需的營運資金，期許培育出更多獨角獸企業及護國群山，讓台灣企業邁向國際舞台。

新台幣 生技

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