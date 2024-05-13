外籍移工匯款量爆發性成長 今年全年小額匯兌量至少破800億

產業對外籍移工的需求殷切，也使得小額匯兌公司的匯款量近二年來爆發性成長，金管會最新公布數據，去年全年的外籍移工小額匯兌金額高達630億元，比起2022年全年的237億，成長率高達1.66倍，其中今年首季已來到202億，比起去年同期成長80%。

在人頭戶問題上，外籍移工的帳戶亦為管理重點，不過另一方面，移工的匯款需求大量成長也是事實，從上述的數字可見一斑，因此金管會也開放更多小額匯兌公司滿足移工匯款需求。金管會指出，除了今日宣布放行的「美家人力資源」公司之外，還有一件外籍移工小額匯兌公司的申請案正在審核中。

比起去年第一季的數字112億，去年全年630億的小額匯兌量，較集中在第二季至第四季，尤其是金管會去年第三季開放了第三家小額匯兌公司「數位至匯」也可承作外籍移工匯兌之後，整個移工的匯款量能更為可觀，倘若以今年首季金管會所統計的202億小額匯兌數字推估，再加上金管會最新宣布將放行第四家機構「美家人力資源」承作移工匯兌，因此，市場看好今年全年的外籍移工小額匯兌（款）量至少可望破800億。

金管會公布的最新統計顯示，去年第一季由統振、東聯互動這二家分別在2021年10月15日、2022年4月1日取得業務許可的外籍移工匯兌公司所承作的移工匯兌筆數有119萬筆、金額為112億元，但在第三季7月27日開放第三家匯兌公司「數位至匯」上路之後，到了去年全年整個小額匯兌筆數及金額分別激增至609萬筆、630億元，而今年首季三家匯兌公司共承作212萬筆、202億的匯兌業務，移工匯兌需求及力道的成長由此可見。

至於客戶數，倘若依照去年三家匯兌公司所報送的客戶數（未歸戶）來看，去年首季客戶數為40.3萬人，而在第三家匯兌公司「數位至匯」上路之後，去年至年底的移工戶數共62.7萬人，到了今年首季，戶數再增加至68.8萬人。

金管會規定，上述的小額匯兌機構，匯款每筆上限為3萬，每月5萬，每年上限40萬元，若以上述數字觀察，每筆平均匯款金額約在1萬元左右。金管會指出，光是在去年六月底止，移工人數就已有74萬人，銀行局也希望透過更多匯兌機構的開放，可將更多地下匯款化暗為明，包括上述的匯兌公司客戶數加的數字，雖然未歸戶，但成長依然相當顯著。

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