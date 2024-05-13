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準金管會主委彭金隆請益 與15家金控面對面聽取建言

中央社／ 台北13日電

金管會主委彭金隆將於5月20日上任，繼日前向周邊單位及金融業公會請益後，今天與15家金控代表面對面，傾聽產業建言。據悉，會議進行近3小時，彭金隆未就業者意見作任何裁示。

現任金管會主委黃天牧將於5月19日後卸任，由政大商學院副院長暨風險管理與保險學系教授彭金隆接棒。為扛起金融監理重責，彭金隆已在近期展開請益之旅，日前相繼拜會周邊單位及金融業公會後，今天下午與15家金控代表會面，面對面傾聽業者建言。

據了解，今天下午會面於銀行公會舉行，15家金控均有董事長或總經理作為代表出席，亦有子公司高層出席。會議於下午2時開始，約於4時45分左右結束。

知情人士表示，準主委彭金隆為專業學者出身，但很客氣表示想聽聽業界意見，希望業界對產業未來發展提出建言。各金控就其以銀行、保險或票券等為重，廣泛提出不同面向建言，彭金隆於會中並未作出任何裁示。

準行政院長卓榮泰於4月16日公布金管會首長新人事後，彭金隆低調展開請益之旅，包括先行拜會評議中心及投保中心，顯示對金融消費者權益的看重。

在金融總會代為安排下，彭金隆5月3日亦與11家金融業公會代表會面。相關人士表示，當日多數由公會秘書長作為代表出席，向彭金隆表達金融建言白皮書所提建言，尤其是稅制方面，包括希望爭取金融營業稅調降及TISA（台版個人投資儲蓄帳戶）租稅優惠等。

金管會 金融業

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