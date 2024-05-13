快訊

台中警紀案件連環爆 局長自請處分、涉案警等21人懲處調職

唐吉訶德扭蛋「藏籤」惹議！TENGA大方喊：全部消費者都送最大賞

新北三重祖孫3屍命案「徒手掐死」有疑點 張姓女婿羈押禁見

玉山主辦越南最大糖公司 TTC AgriS 聯貸8000萬美元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
TTC Group創辦人鄧文成 （左起 ）、TTC AgriS董事長黃碧玉、玉山銀行董事長黃男州與總經理林隆政共同完成聯貸案簽約。圖/玉山銀行提供
TTC Group創辦人鄧文成 （左起 ）、TTC AgriS董事長黃碧玉、玉山銀行董事長黃男州與總經理林隆政共同完成聯貸案簽約。圖/玉山銀行提供

玉山銀行（2884）統籌主辦越南最大糖業公司TTC AgriS（成成功-邊和股份有限公司）3年期、8,000萬美元聯貸案，於5月13日由成成功集團（ TTC Group）創辦人鄧文成（Dang Van Thanh ）、TTC AgriS董事長黃碧玉（Huynh Bich Ngoc）、玉山銀行董事長黃男州與總經理林隆政共同完成簽約。

本次聯貸由玉山統籌主辦並擔任管理銀行，並且獲得華南銀行、兆豐銀行、中國輸出入銀行、彰化銀行、土地銀行、上海商銀、台灣企銀等多家行庫共同參與，聯貸金額超額認購達2.26倍，顯示台資金融同業對該集團營運與未來發展給予高度肯定，並且展現金融業響應政府南向政策的支持。

玉山銀行表示，越南龍頭農業國際企業TTC AgriS已成立超過55年，並在2008年完成上市，現由二代副董事長鄧黃澳美（Dang Huynh Uc My）接班並帶領TTC AgriS以「綠色」經營策略發展，確立「永續發展基礎上的高科技農業解決方案提供商」的地位。

TTC AgriS於越南、寮國、柬埔寨、澳洲、新加坡等國均有布局，每年向國內外市場供應超過100萬噸成品糖，其產品目前遍布全球50多個國家，於越南本地市占率達46%取得領先地位。

兆豐銀行 玉山銀行 越南

延伸閱讀

看好新南向商機 玉山銀主辦越南糖業龍頭聯貸案

不是台股！外資上周買超這國家逾10億美元居冠

AI新應用…金控轉型關鍵

越南打貪 創投圈蒙陰霾

相關新聞

阻地下金流 金管會開放第四家機構供移工匯款

金管會今日宣布，放行「美家人力資源」公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，這也是第四家經金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌業...

綜所稅進入繳稅高峰 銀行信貸專案進入戰國時期

時序已來到5月中旬，綜所稅亦即將進入繳稅高峰期，多家銀行在4月下旬起，就陸續推出連結綜所稅繳稅的信貸專案，對此銀行業者指...

壽險資金走鋼索3／港口、機場、高速公路都可證券化 這些事做好 錢會留在台灣

壽險資金海外投資比重日益攀升，到今年2月底高達七成，每100元就有70元投資國外，是16年前的2倍多。隨著國外投資規模大增，壽險業每年要付出的避險成本也居高不下，去年一年就要丟出3,700億元，十年來已逾兆元。

台股再創新高 新台幣震盪翻升收32.411元

台股強勢上漲，再次改寫歷史新高，新台幣兌美元也在熱錢湧入帶動下，震盪翻升，今天收盤收在32.411元，微升0.2分。不過...

金管會獲准加入全球隱私執法合作協議 將參與跨境隱私執法合作

金管會指出，為加強保障國人個資，已在今年3月獲准加入「全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arra...

打造幸福企業 朋億*攜中國信託實施員工福儲信託計畫

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）宣布，與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約，每月依員工薪資提撥自提金，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。