玉山主辦越南最大糖公司 TTC AgriS 聯貸8000萬美元
玉山銀行（2884）統籌主辦越南最大糖業公司TTC AgriS（成成功-邊和股份有限公司）3年期、8,000萬美元聯貸案，於5月13日由成成功集團（ TTC Group）創辦人鄧文成（Dang Van Thanh ）、TTC AgriS董事長黃碧玉（Huynh Bich Ngoc）、玉山銀行董事長黃男州與總經理林隆政共同完成簽約。
本次聯貸由玉山統籌主辦並擔任管理銀行，並且獲得華南銀行、兆豐銀行、中國輸出入銀行、彰化銀行、土地銀行、上海商銀、台灣企銀等多家行庫共同參與，聯貸金額超額認購達2.26倍，顯示台資金融同業對該集團營運與未來發展給予高度肯定，並且展現金融業響應政府南向政策的支持。
玉山銀行表示，越南龍頭農業國際企業TTC AgriS已成立超過55年，並在2008年完成上市，現由二代副董事長鄧黃澳美（Dang Huynh Uc My）接班並帶領TTC AgriS以「綠色」經營策略發展，確立「永續發展基礎上的高科技農業解決方案提供商」的地位。
TTC AgriS於越南、寮國、柬埔寨、澳洲、新加坡等國均有布局，每年向國內外市場供應超過100萬噸成品糖，其產品目前遍布全球50多個國家，於越南本地市占率達46%取得領先地位。
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