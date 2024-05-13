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台股再創新高 新台幣震盪翻升收32.411元

中央社／ 台北13日電
外匯示意圖。聯合報系資料照
外匯示意圖。聯合報系資料照

台股強勢上漲，再次改寫歷史新高，新台幣兌美元也在熱錢湧入帶動下，震盪翻升，今天收盤收在32.411元，微升0.2分。不過市場觀望本週即將公布的美國消費者物價指數（CPI），操作略顯保守，導致交投並不熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.735億美元。

台積電領軍及貨運三雄助攻，帶動台股今天早盤衝高224點，突破前波20883.69點高點，再創歷史新高；儘管金融、重電股下挫，千金股剩「12千金」，加權指數終場仍上漲148.87點，收在20857.71點，創歷史收盤新高。

台股強勢上漲，新台幣匯率則顯得相對淡定，今天一早以32.43元開出後，仍是偏弱整理，最低觸及32.479元，午後震盪轉升，盤中最高為32.408元，終場以32.411元作收，匯價連2升。

外匯交易員表示，5月以來，市場缺乏新的題材帶動，新台幣匯率陷入盤整，今天則因價位到了進出口商都可接受的區間，使得匯價走貶後又拉回，外資午後擴大匯入力道，進一步帶動新台幣由貶翻升。

外匯交易員指出，先前多位聯準會官員發言認為通膨壓力仍存，高利率可能需維持更長時間，而美國本週公布的消費者物價指數（CPI），將可驗證通膨實際情形；若美國通膨有降溫跡象，加強市場對聯準會降息的信心，美元指數鬆動，新台幣便有機會反轉近期的貶值頹勢，重啟升值動能。

新台幣 消費者物價指數

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