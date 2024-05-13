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阻地下金流 金管會開放第四家機構供移工匯款

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日再宣布開放第四家小額匯兌機構供移工匯款。本報資料照片
金管會今日再宣布開放第四家小額匯兌機構供移工匯款。本報資料照片

金管會今日宣布，放行「美家人力資源」公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，這也是第四家經金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌業務的機構；金管會上一次放行是在去年7月下旬核准「數位至匯」公司經營以印尼或越南為主的外籍移工國外小額匯兌業務，也是第三家獲金管會放行的業者。光是在去年六月底止，移工人數就已有74萬人，銀行局也希望透過更多匯兌機構的開放，可將更多地下匯款化暗為明。

金管會表示，經洽商中央銀行意見後，審核通過該公司申請案，美家人力資源公司未來得提供印尼籍、越南籍及菲律賓籍等三國籍的移工將款項匯出至母國的服務，並希望經營外籍移工國外小額匯兌業務的機構導入外籍移工身分確認機制及匯兌款項保障等各項機制，並以便捷匯款方式引導外籍移工透過合法之管道辦理匯兌，達到普惠金融目的。

銀行局在去年7月開放第三家匯兌機構「數位至匯」成立時，當時所揭露來自移工的小額匯兌數量成長就非常驚人。銀行局當時統計2022年外籍移工的國外小額匯兌業務量為264萬筆，237億元，而在2023年的上半年就256億，所以幾乎等同2023年上半年的匯兌量就快超過2022年的全年，主要因為疫情結束之後，不少外籍移工跨國移動的禁令解除，使業務量爆增，且先前因為疫情而使國內缺工問題嚴重，在疫情結束外勞陸續回籠，這類匯兌需求將更大。

根據金管會規定，上述的小額匯兌機構，匯款每筆3萬，每月5萬，每年上限40萬元，最早核准的二家業者，分別為統振、東聯互動。倘若以2023年上半年統計觀察，半年內兩家公司辦理小額匯兌交易合計256億元，共256萬筆交易筆數，平均每筆1億元，並以越南、泰國、菲律賓、印尼等四個國家為匯款範圍，這些業者都會提供匯款的App，到便利商店用小白單就可繳款，且已有一定的客源基礎，被正式放行匯兌業務之後估計也會產生可觀的業務量。

疫情 移工 金管會

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