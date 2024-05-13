綜所稅進入繳稅高峰 銀行信貸專案進入戰國時期

時序已來到5月中旬，綜所稅亦即將進入繳稅高峰期，多家銀行在4月下旬起，就陸續推出連結綜所稅繳稅的信貸專案，對此銀行業者指出，信貸專案貸出的資金通常都有數十萬，因此若除了繳稅之外，還有投資等其他資金需求的民眾，不妨趁此一併透過銀行推出的信貸專案募集。

純網銀「將來銀行」今日宣布加入綜所稅繳稅信貸專案戰局，截至6月底前推出最高50萬元的信貸專案，主要瞄準年收入70萬元以上、信用良好的上班族，年利率將以2.58％計息且免開辦費。

例如，將來銀行此次所推出的信貸專案，在年收入標準設定在70萬元，一般月收入大概4.5萬至5.5萬元的上班族，根據將來銀行調查，國人平均年薪水準約在69萬多，因此以70萬元來認定年所得收入的門檻。

稅季是各家金融機構的信貸旺季，各家銀行比利率、最高貸款金額，也比撥款時間，若以各銀行目前受理信貸申請作業來看，從申請到核准，銀行最常見所需工作天數，大約是5至7天，即使快的仍要3至5天，倘若再加上對保，至少得再花一個工作天。

而本身是純網銀的將來銀行，相較於傳統銀行絕大多數仍用線下對保，其可「線上對保」在撥款時速上，可說為最大賣點，對此將來銀行指出，也因此，在貸款核准當日，就可當日撥款，省去一般銀行核准後還需線下與業務見面對保的繁瑣程序。

綜觀目前市場上推出的稅季優惠信貸，通常都打出超低利率、減免手續費或開辦費等號召，有些開辦費降為0元，有些則是手續費為0元，或是從原先5千、6千元水準，降至不到1千元。

不過民眾也必須特別注意，銀行所推出的最低利率，通常是指第一個月的利率，但到第二個月起，常常利率就會大幅跳升，因此民眾在比較各家推出的專案時，必須特別留意，到底是一率到底或分段式的利率。

Money 101金融比較平台指出，像滙豐銀行祭出稅季減壓專案，超低首期利率 0.01%，第二期最低貸款利率 2.54％ 起，限定通路申辦享開辦費0元起，核貸後最快1小時撥款；玉山銀行的稅月優貸亦祭出首期利率 0.15% 起，手續費最低 688 元起，並和MOMO合作，指定通路申辦符合條件享 momo 幣回饋 500 點。

凱基銀行一段式低利率專案，最低貸款利率 1.98% 起，指定通路申辦享最低開辦費 0 元；永豐銀行數時貸手續費 0 元起、首期固定利率 0.01%；王道銀行信貸優惠專案，一段式利率 2.1%起機動計息，指定通路申辦享手續費 0 元起，適合小額資金需求者 24 小時申貸，資金彈性運用；樂天國際銀行樂天貸，在報稅季提供一段式利率 1.97% 起，原價 6000 元的開辦費限定活動也幾乎打1折，減免至 666 元，以減輕民眾繳稅季的資金負擔。

中國信託 Online貸祭出首期年利率 0.01%，以貸款金額 30 萬元試算，第 2 期起年利率 2.90% 起，開辦費 3000 元起、貸款 84 期為例，最低每月還款額約 3573 元；台北富邦銀行 Money101 通路限定專案，提供首期年利率 0.01%，第 2 期起年利率 2.58% 起，優惠免手續費，以貸款金額 10 萬元試算、36 期還款期為例，最低每月還款額約 2778 元。

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