快訊

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

持10多種工具私刑施暴 露營區老闆夥同3員工打死人全遭押

8縣市有感！南投15時57分規模4.1地震 氣象署：非0403餘震

金管會許可第4家業者 經營外籍移工國外小額匯兌

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

金管會13日宣布，許可美家人力資源股份有限公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，成為第四家經金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌業務之機構。前三家包括統振、東聯互動及數位至匯股份有限公司。

金管會表示，依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」第7條第1項規定，非銀行及非電子支付機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向主管機關申請許可。

經由核准的外籍移工匯兌公司，可以提供匯兌服務，移工可將薪資匯回母國，跨境匯兌服務可以有效解決移工交通、工具、語言等等難題。

美家人力資源股份有限公司依前揭規定檢具相關書件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會經洽商中央銀行意見後，審核通過該公司申請案，美家人力資源股份有限公司未來得提供印尼籍、越南籍及菲律賓籍移工將款項匯出至母國之服務。

金管會表示，希望經營外籍移工國外小額匯兌業務之機構依本辦法規定，導入外籍移工身分確認機制及匯兌款項保障等各項機制，並以便捷之匯款方式，引導外籍移工透過合法之管道辦理匯兌，達到普惠金融之目的。

移工 薪資 金管會

延伸閱讀

金管會獲准加入全球隱私執法合作協議 將參與跨境隱私執法合作

金融業A 指引16條 出爐

重大裁罰業務遭限 9家金融業尚未解禁…1家挨2罰

影／基隆大武崙命案 死者外籍移工生前致電男友求救…遺憾來不及

相關新聞

金管會獲准加入全球隱私執法合作協議 將參與跨境隱私執法合作

金管會指出，為加強保障國人個資，已在今年3月獲准加入「全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arra...

綜所稅進入繳稅高峰 銀行信貸專案進入戰國時期

時序已來到5月中旬，綜所稅亦即將進入繳稅高峰期，多家銀行在4月下旬起，就陸續推出連結綜所稅繳稅的信貸專案，對此銀行業者指...

打造幸福企業 朋億*攜中國信託實施員工福儲信託計畫

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）宣布，與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約，每月依員工薪資提撥自提金，加...

失眠憂鬱讓她買不到醫療險？當保險公司要求填「健康告知書」給病歷 該怎麼辦?

「以前沒錢買保險，現在有錢也買不到了」，廖小姐（化名）哭訴，兩年前買癌症險，當時在填寫健康告知書時，誠實交代曾經住院一星期，因此被保險公司要求附上病歷；結果今年要買醫療險，竟被拒保了。

分紅保單成新戰場！這家壽險今年前四月賣近200億 占新契約保費逾一半

分紅保單成為壽險公司新戰場。富邦人壽在2023年第2季宣布重新進軍分紅保單市場，首年便創下近300億元的銷售佳績。據了解...

聖暉攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才

無塵室機電整合大廠聖暉聖暉*（5536）日前與玉山銀行共同簽訂員工持股信託契約，依員工個人財務能力自由選擇，每月從薪資自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。