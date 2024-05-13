金管會許可第4家業者 經營外籍移工國外小額匯兌
金管會13日宣布，許可美家人力資源股份有限公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，成為第四家經金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌業務之機構。前三家包括統振、東聯互動及數位至匯股份有限公司。
金管會表示，依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」第7條第1項規定，非銀行及非電子支付機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向主管機關申請許可。
經由核准的外籍移工匯兌公司，可以提供匯兌服務，移工可將薪資匯回母國，跨境匯兌服務可以有效解決移工交通、工具、語言等等難題。
美家人力資源股份有限公司依前揭規定檢具相關書件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會經洽商中央銀行意見後，審核通過該公司申請案，美家人力資源股份有限公司未來得提供印尼籍、越南籍及菲律賓籍移工將款項匯出至母國之服務。
金管會表示，希望經營外籍移工國外小額匯兌業務之機構依本辦法規定，導入外籍移工身分確認機制及匯兌款項保障等各項機制，並以便捷之匯款方式，引導外籍移工透過合法之管道辦理匯兌，達到普惠金融之目的。
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