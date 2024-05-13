網路家庭集團旗下Pi拍錢包 確定6月底停止「餘額」服務

網路家庭集團（8044）旗下科技金融事業之一、拍付國際的Pi拍錢包今天發出聲明，將在6月30日結束「帳戶餘額」服務，用戶可將餘額消費用完、或提領回自己的銀行帳戶。網路家庭今天確認此事，主要是目前Pi拍錢包是第三方支付業務(可綁卡消費)，個人儲值業務早已停止，功能要下架前希望用戶提領餘額。

拍付國際指出，Pi拍錢包是第三方支付，2021年Pi 拍錢包已經停止個人交易功能，也就是不能儲值或轉帳至個人帳戶中，但還是有部分用戶在帳戶中有「餘額」。因公司希望下架餘額功能，請用戶把餘額使用掉，或者提領到其他銀行帳戶。

另外，網路家庭旗下國際連公司去年6月13日董事會決議，為配合公司營運調整，終止經營收受儲值款項及辦理國內小額匯兌業務，亦即停止國際連支付的電支業務。

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