快訊

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

持10多種工具私刑施暴 露營區老闆夥同3員工打死人全遭押

8縣市有感！南投15時57分規模4.1地震 氣象署：非0403餘震

看好新南向商機 玉山銀主辦越南糖業龍頭聯貸案

中央社／ 台北13日電

金融業響應政府南向政策，玉山銀行統籌主辦越南最大糖業公司TTCAgriS（成成功-邊和）3年期、8000萬美元聯貸案，並由多家銀行共同參與，聯貸金額超額玉玉認購達2.26倍，顯示台資金融業對TTC AgriS的營運展望。

玉山銀今天發布新聞稿指出，由成成功集團（TTCGroup）創辦人鄧文成（Dang Van Thanh）、TTCAgriS董事長黃碧玉（Huynh Bich Ngoc）、玉山銀董事長黃男州與總經理林隆政共同完成8000萬美元聯貸案簽約。

玉山銀表示，TTC AgriS是越南最大的糖業公司，此次聯貸案由玉山銀擔任保管銀行，並獲華南銀行、兆豐銀行、中國輸出入銀行、彰化銀行、土地銀行、上海商銀、台灣企銀等多家行庫共同參與，聯貸金額超額認購達2.26倍。

玉山銀指出， TTC AgriS已成立超過55年，並在2008年上市，現由二代副董事長鄧黃澳美（DangHuynh Uc My）接班並以綠色經營策略發展，確立「永續發展基礎上的高科技農業解決方案提供商」的地位。TTC AgriS於越南、寮國、柬埔寨、澳洲、新加坡等國均有布局，每年向國內外市場供應超過100萬噸成品糖，其產品目前遍布全球50多個國家，於越南本地市占率達46%取得領先地位。

玉山銀表示，2023年玉山銀整體海外分行獲利新台幣82.26億元、年增率101.79%，並深耕東協市場，在柬埔寨設有子行，在新加坡、越南、緬甸等地設有分行及泰國曼谷代表處，今年下半年馬來西亞吉隆坡代表處也將開業，並持續串聯台灣及東協據點。

玉山銀行 聯貸案 越南

延伸閱讀

VinFast將推出迷你電動休旅車VF 3 只需30萬元還可月租電池

聖暉攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才

越南打貪 創投圈蒙陰霾

女神來賓陣容太香！「玩很大」被迫中斷錄影

相關新聞

金管會獲准加入全球隱私執法合作協議 將參與跨境隱私執法合作

金管會指出，為加強保障國人個資，已在今年3月獲准加入「全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arra...

打造幸福企業 朋億*攜中國信託實施員工福儲信託計畫

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）宣布，與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約，每月依員工薪資提撥自提金，加...

失眠憂鬱讓她買不到醫療險？當保險公司要求填「健康告知書」給病歷 該怎麼辦?

「以前沒錢買保險，現在有錢也買不到了」，廖小姐（化名）哭訴，兩年前買癌症險，當時在填寫健康告知書時，誠實交代曾經住院一星期，因此被保險公司要求附上病歷；結果今年要買醫療險，竟被拒保了。

分紅保單成新戰場！這家壽險今年前四月賣近200億 占新契約保費逾一半

分紅保單成為壽險公司新戰場。富邦人壽在2023年第2季宣布重新進軍分紅保單市場，首年便創下近300億元的銷售佳績。據了解...

聖暉攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才

無塵室機電整合大廠聖暉聖暉*（5536）日前與玉山銀行共同簽訂員工持股信託契約，依員工個人財務能力自由選擇，每月從薪資自...

日央行抗貶值決心增 富拓：日圓和利率走強將不利日股

FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，技術面，美元兌日圓升向156.30水準，上行通道仍非常完整，上方關注突破15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。