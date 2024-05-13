看好新南向商機 玉山銀主辦越南糖業龍頭聯貸案

金融業響應政府南向政策，玉山銀行統籌主辦越南最大糖業公司TTCAgriS（成成功-邊和）3年期、8000萬美元聯貸案，並由多家銀行共同參與，聯貸金額超額玉玉認購達2.26倍，顯示台資金融業對TTC AgriS的營運展望。

玉山銀今天發布新聞稿指出，由成成功集團（TTCGroup）創辦人鄧文成（Dang Van Thanh）、TTCAgriS董事長黃碧玉（Huynh Bich Ngoc）、玉山銀董事長黃男州與總經理林隆政共同完成8000萬美元聯貸案簽約。

玉山銀表示，TTC AgriS是越南最大的糖業公司，此次聯貸案由玉山銀擔任保管銀行，並獲華南銀行、兆豐銀行、中國輸出入銀行、彰化銀行、土地銀行、上海商銀、台灣企銀等多家行庫共同參與，聯貸金額超額認購達2.26倍。

玉山銀指出， TTC AgriS已成立超過55年，並在2008年上市，現由二代副董事長鄧黃澳美（DangHuynh Uc My）接班並以綠色經營策略發展，確立「永續發展基礎上的高科技農業解決方案提供商」的地位。TTC AgriS於越南、寮國、柬埔寨、澳洲、新加坡等國均有布局，每年向國內外市場供應超過100萬噸成品糖，其產品目前遍布全球50多個國家，於越南本地市占率達46%取得領先地位。

玉山銀表示，2023年玉山銀整體海外分行獲利新台幣82.26億元、年增率101.79%，並深耕東協市場，在柬埔寨設有子行，在新加坡、越南、緬甸等地設有分行及泰國曼谷代表處，今年下半年馬來西亞吉隆坡代表處也將開業，並持續串聯台灣及東協據點。

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