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樂天國際銀行祭500元新戶禮 綁定基富通帳戶月月領好息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
樂天國際銀行、基富通「一鍵開戶」送兩大好禮。(資料來源：樂天國際銀行、基富通)
樂天國際銀行、基富通「一鍵開戶」送兩大好禮。(資料來源：樂天國際銀行、基富通)

國人投資理財愛好長期穩定現金流，為兼顧穩配息與投資收益的雙重機會，樂天國際銀行宣布，透過基富通APP開立樂天網銀新戶，同享500元好友推薦禮，以及基富通客戶綁定該行帳戶，月月都能享有存額無上限的1.5%優利活存，讓投資人安心領好息還能做好投資。

配息型商品因為能夠創造源源不絕的現金流，因此長期深受國人喜愛，不僅是樂齡族退休後的主要理財工具，更是許多小資族、中壯年族群累積人生財富或儲備退休金的方法。

為了滿足國人安心領息與投資收益的雙重需求，純網銀業者－樂天國際銀行祭出兩大好禮：第一大禮是5月底前透過基富通APP開立該行帳戶，同享現金500元的好友推薦新戶禮；第二大禮是基富通客戶綁定該行帳戶，次月1日起月月享有1.5%活儲利率優惠，而且存款額度無上限。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示，基富通為國內最大基金交易平台，上架基金檔數超過4500檔，而且無論單筆或定期定額通通0手續費、免信託管理費，能滿足國人一站購足的基金理財需求，所以去年雙方合作推出「一鍵開戶」服務，客戶不用填寫繁複的基本資料，最快5分鐘內完成基金帳戶申請，快速開啟投資理財服務，享受金融科技帶來的好處。

由於合作愉快，今年「一鍵開戶」邁入第二階段，投資人可於基富通APP中連結至樂天國際銀行開立新戶，或綁定該行帳號為扣款帳戶，真正實現雙向互通的普惠金融服務。同時，藉由「1.5%優利活儲」方案，進一步讓隨時有用錢需求的投資人能夠安心領好息，還能做好投資理財。

基富通總經理王浩宇表示，樂天國際銀行母公司在日本有20餘年的純網銀經驗，長期營運穩健且相當成功，更重要的是，推廣普惠金融的理念與基富通一致，雙方在優勢互補、資源共享的基礎下，持續深化合作，期望打造更多低費用率、滿足新世代需求及促進整體社會福祉的服務。

尤其面對瞬息萬變的全球政經局勢，王浩宇認為，投資人應避免集中押寶單一類型資產，反而更要善用數位平台機制，保持一定的資金水位，並運用資產配置或定期定額搭配逢低加碼方式分散風險，提高長期投資勝算。

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