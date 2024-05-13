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新台幣升0.2分 收32.411元

中央社／ 台北13日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.411元，升0.2分，成交金額9.07億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.43元，最高32.408元、最低32.479元。

外匯 新台幣

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