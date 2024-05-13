快訊

逛101專櫃買名表被要求「配貨500萬」 胡瓜：我再也不會去

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

信義商圈撒玩具鈔爆推擠 網紅「培根」到案道歉坦言蹭熱度遭送辦

國泰證券領先業界推出「股息再投資」打造複利效益再加乘

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券首推定期定額「股息再投資」，協助投資人一鍵自動化投入股息打造複利，讓定期定額效益再加乘。(國泰證券/提供)
國泰證券首推定期定額「股息再投資」，協助投資人一鍵自動化投入股息打造複利，讓定期定額效益再加乘。(國泰證券/提供)

國泰證券察覺「月月配」、「高股息」更是吸引投資人目光的熱搜關鍵字，為了協助投資人一鍵搞定存股股息再投入，2024年4月25日領先業界，首創定期定額「股息再投資」新服務，一鍵自動化將股息再投入資本市場，加速擴大投資部位，進而打造「複利」效果，讓財富規模如巴菲特滾雪球投資術般越滾越大。

全球金融市場受到地緣政治風險以及美國聯準會最新利率決策在「鴿」、「鷹」間搖擺不定的影響，表現詭譎多變，國泰證券觀察，規律且長期投資有助於分散市場動盪之風險。根據臺灣證券交易所最新統計，2024年4月單月台股定期定額扣款金額已衝高至124.56億元，創新高紀錄，且今年前四月累積已達448.5億元，年增率超過七成，定期定額存股已儼然成為投資顯學。

國泰證券表示，隨著喜愛透過定期定額進行長期布局的「定投族群」持續增加，定期定額搭配「高股息ETF」標的之組合，已成為多數小資族為自己放大薪資的投資心法之一，若能善用領到的股息，滾入再投資，更有機會進一步提升整體報酬表現，舉例來說，以定期定額戶數冠軍的國泰永續高股息（00878）為例，期間模擬從2021年1月1日至2023年12月31日，投資為期3年，假設每月5日透過國泰證券App定額投入1萬元，若使用「股息再投資」功能，到2024年將比「股息沒有再投資」的策略多出2張00878的股票。

國泰證券透過業界首創「股息再投資」功能，希望協助投資人善用股息，創造複利、放大報酬率，若再搭配「智慧加減碼」功能，進行逢低加碼策略，當申購的台股定期定額投資標的下跌或上漲幅度超過季均價時，自動調整申購金額；最後，搭配國泰證券「日日扣」服務，彈性調整申購進場時機，投資人能更有效分散投資風險，靈活操作定期定額投資。

國泰證券秉持普惠金融之精神，持續優化台美股定期定額服務，目標為投資人打造「小資生活圈」，目前台股定期定額已囊括93檔股票、124檔ETF任客戶挑選，同時開創多項定期定額加值服務、降低申購金額門檻以及很優惠之手續費，國泰證券持續探討客戶需求，進而解決投資旅程之痛點，期許成為投資人累積財富道路上的最佳幫手。

高股息

延伸閱讀

台股收20,857點飆收盤新高 這5檔卻亮燈跌停

台股連創盤中與收盤新高 法人：中長行情仍可期

台股變12千金！弘塑、M31雙雙跌落 上櫃千金僅剩2檔

買00940被同事笑是韭菜…破發還未站回發行價該認賠？ 存股達人：沒那麼不堪

相關新聞

金管會獲准加入全球隱私執法合作協議 將參與跨境隱私執法合作

金管會指出，為加強保障國人個資，已在今年3月獲准加入「全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arra...

打造幸福企業 朋億*攜中國信託實施員工福儲信託計畫

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）宣布，與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約，每月依員工薪資提撥自提金，加...

失眠憂鬱讓她買不到醫療險？當保險公司要求填「健康告知書」給病歷 該怎麼辦?

「以前沒錢買保險，現在有錢也買不到了」，廖小姐（化名）哭訴，兩年前買癌症險，當時在填寫健康告知書時，誠實交代曾經住院一星期，因此被保險公司要求附上病歷；結果今年要買醫療險，竟被拒保了。

分紅保單成新戰場！這家壽險今年前四月賣近200億 占新契約保費逾一半

分紅保單成為壽險公司新戰場。富邦人壽在2023年第2季宣布重新進軍分紅保單市場，首年便創下近300億元的銷售佳績。據了解...

聖暉攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才

無塵室機電整合大廠聖暉聖暉*（5536）日前與玉山銀行共同簽訂員工持股信託契約，依員工個人財務能力自由選擇，每月從薪資自...

日央行抗貶值決心增 富拓：日圓和利率走強將不利日股

FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，技術面，美元兌日圓升向156.30水準，上行通道仍非常完整，上方關注突破15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。