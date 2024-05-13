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擁抱生成式AI 永豐邁GAI元年首波攜微軟開發員工專用

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行擁抱生成式AI，優化內、外部作業效率，首波具體行動包括攜手台灣微軟，開發員工專用GAI小助手「永豐雲Chat！」提升員工生產力。 照片提供／永豐銀
永豐銀行擁抱生成式AI，優化內、外部作業效率，首波具體行動包括攜手台灣微軟，開發員工專用GAI小助手「永豐雲Chat！」提升員工生產力。 照片提供／永豐銀

金融業AI（人工智慧）指引運用細節出爐，訂定共計16條條文。永豐銀行13日宣布正式邁入「GAI元年」，首波具體行動兩管齊下。第一，攜手台灣微軟，開發員工專用GAI（ Generative Artificial Intelligence，生成式人工智慧）小助手「永豐雲Chat！」，將能協助員工提升生產力。

同時，第二，永豐銀將應用GAI監管特定類別帳戶以強化守護客戶資產、落實金融友善。永豐銀行表示，期許藉由導入GAI創新金融科技，優化內、外部作業效率，亦為員工植入創新DNA，力求提供客戶優質金融服務。

擁抱GAI技術，攜手微軟打造AI小幫手。根據調查，2024年台灣已導入或有意願採用GAI的五大產業中，金融保險業占25%、比例最高。永豐銀行表示，2023年起透過內部工作坊探索GAI業務運用場景，導入台灣微軟Azure OpenAI技術，結合GPT大型語言模型及行內資料庫開發永豐雲Chat！內部服務。該服務區分為一般性問答與知識庫問答，前者用於日常文件翻譯、文案生成或文字摘要等；後者則透過對話方式協助員工檢索內部資料庫及文件，大幅減少資料搜尋時間，進一步提升生產力。

除運用GAI改善作業流程外，為落實金融友善，永豐銀行亦針對受監護宣告或輔助宣告的客戶，透過GAI和RPA技術強化監管，確保客戶財產獲更佳保障。未來也將陸續推出線上課程或實體講座等，鼓勵同仁吸收GAI新知，並透過「數位幕僚計畫」深化GAI應用能力，實現「翻轉金融共創美好生活Together, a better life.」願景。

積極發展AI多元應用面向，永豐銀行表示，透過AI精準行銷模型，估計一年節省作業工時達1,500小時，同時降低打擾客戶頻率並提升精準度；大戶DAWHO數位帳戶亦透過AI演算法分析推出「DA智選」基金個性化服務、推薦客戶最適標的，。

AI 微軟 永豐銀行

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