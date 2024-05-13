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金管會獲准加入全球隱私執法合作協議 將參與跨境隱私執法合作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布獲准加入Global CAPE，未來將更密切加入國際隱私執法合作。本報資料照片
金管會宣布獲准加入Global CAPE，未來將更密切加入國際隱私執法合作。本報資料照片

金管會指出，為加強保障國人個資，已在今年3月獲准加入「全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement （Global CAPE）」，未來可望透過該協議與其他國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作，強化國人個資的保障。

除台灣之外，加入Global CAPE的尚有美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄區。對於加入該協議的意義，金管會分析，主要在於未來可望透過Global CAPE與各個國際夥伴針對隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作，進一步強化民眾金融資訊隱私權保障，並與國際最新法制與實務動向接軌，為活絡跨境數位貿易奠定穩固基礎，以促進我國數位經濟蓬勃發展。

金管會是在去年底經由國發會協調申請加入Global CAPE，已在今年3月接獲國發會轉Global CAPE管理者—日本經濟產業省通知申請通過。事實上，在參加該協議之前，金管會本身就是「全球跨境隱私規則論壇（Global Cross-Border Privacy Rules Forum, Global CBPR Forum）」的創始會員。

該論壇致力於促進受信任的資料流通、降低不必要的數位貿易障礙，尤其是隨著全球數位化趨勢不斷加速，資料跨境傳輸需求急遽增加，個資侵害事故的發生經常牽涉境外因素，須透過跨國司法管轄權間的互助合作，才能有效打擊不法、防止侵害擴大。為此，因此，該論壇進而在去年10月發布Global CAPE，除論壇會員外，並邀請各國隱私執法機關（PEA）加入，以促進不同司法管轄權間的執法合作，金管會在加入該協議之後，在上述面向發揮更多面向為主要目的。

國發會 日本 金管會

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