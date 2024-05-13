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5月台股期指漲71點

中央社／ 台北13日電

台北股市今天終場漲148.87點，收20857.71點。5月台指期以20883點作收，上漲71點，與現貨相較，正價差25.29點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨20812點、6月期貨20811點。

台股今天終場漲148.87點，收20857.71點，成交金額新台幣4264.01億元。

5月台指期貨以20883點作收，漲71點，成交7萬8422口；6月期貨以20883點作收，漲72點，成交1萬411口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期 台灣期貨交易所

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