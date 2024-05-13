5月台股期指漲71點
台北股市今天終場漲148.87點，收20857.71點。5月台指期以20883點作收，上漲71點，與現貨相較，正價差25.29點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨20812點、6月期貨20811點。
台股今天終場漲148.87點，收20857.71點，成交金額新台幣4264.01億元。
5月台指期貨以20883點作收，漲71點，成交7萬8422口；6月期貨以20883點作收，漲72點，成交1萬411口。實際收盤價格以期交所公告為準。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 超高齡時代來了 全國近247萬住家免繳房屋稅
▪ 雙北「頂尖機能宅」前十名曝 這二站房價4字頭
▪ 平均地權條例修法 新屋市場掀「鎖籌碼」效應
▪ 台積電「抵嘉」 朴子這類房子正夯
▪ 房市持續暴衝… 4月房地合一稅年增翻倍寫新高
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言