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打造幸福企業 朋億*攜中國信託實施員工福儲信託計畫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
朋億總經理馬蔚代表與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約，以創造公司、員工和股東間共贏。圖／朋億提供
朋億總經理馬蔚代表與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約，以創造公司、員工和股東間共贏。圖／朋億提供

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）宣布，與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約，每月依員工薪資提撥自提金，加上公司提撥相對獎勵金，共同交付中國信託銀行信託管理，藉由多樣化的薪酬方案來提升員工待遇，增強員工對公司業務的投入感，優化留住現有人才機制並吸引新血員工加入，有助於公司、員工和股東之間的共贏局面。

朋億表示，為邁向打造幸福企業目標，致力提升員工照護和福利，強化員工福利、吸引及保留關鍵人才，提升員工留任穩定度，增強員工的職場滿意度和忠誠度，進一步促進勞資雙方的和諧關係，由朋億福儲代表人總經理馬蔚，與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約。

中國信託銀行為國內最大的退休金/員工儲蓄金資產受託銀行，藉助中國信託豐富的業務經驗與全方位的信託服務，透過信託機制鼓勵員工以購買母公司聖暉*（5536）股票的方式增加儲蓄，員工可獲得固定薪資的同時，也能享受額外的薪酬加給，進而有助於員工積累財務資金來穩步建立退休基金，不僅如此，朋億*在福利設計上提供員工完善且優於勞基法的團體保險，加強保障同仁工作及生活安全，亦鼓勵員工婚育計畫，從婚假、結婚禮金直到育兒照護的產檢假、陪產假、家庭照顧假及生育禮金，全方位照顧員工的福利措施與需求。

朋億今年4月合併營收9.61億元，年增24.8％，並創歷年單月次高。主要受惠旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務訂單認列進度暢旺。累計2024年1至4月合併營收達32.08億元，年增37.28％，同步締造歷年同期新高水準。

朋億觀察半導體、高科技產業應用領域客戶保持良好訂單水準，隨著客戶拉貨穩健提升下，產能稼動率保持水準。朋億憑藉累積多元客戶合作實績、高客製化技術能力、優異生產良率及效率等競爭優勢，面對未來，朋億除在半導體相關、光電等領域中擴大業務接單動能，並持續拓大兩岸地區及東南亞等區域業務版圖，以創造營運成長。

中國信託 儲蓄

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