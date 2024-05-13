新台幣午盤貶3.1分 暫收32.444元

「以前沒錢買保險，現在有錢也買不到了」，廖小姐（化名）哭訴，兩年前買癌症險，當時在填寫健康告知書時，誠實交代曾經住院一星期，因此被保險公司要求附上病歷；結果今年要買醫療險，竟被拒保了。

2024-05-13 11:56