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新台幣午盤貶3.1分 暫收32.444元

中央社／ 台北13日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.444元，貶3.1分，成交金額5.61億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.43元，早盤最高32.422元、最低32.479元。

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