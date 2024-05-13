富邦產險「E指保」服務正式上線 不到30分鐘完成投保、理賠申請

保險便利服務再升級，富邦產險與臺灣網路認證公司（下稱臺網）之TWID身分識別中心合作，打造全新型態服務「E指保」，已獲主管機關核准正式開辦並正式上線，客戶只要透過行動裝置，以行動身分識別(MID)之身分驗證機制，不到30分鐘即可完成投保及線上理賠申請，期望透過安全便利、有效率的多元保險服務，降低紙本列印及客戶等待時間。

2023年3月富邦產險領先同業向主管機關申請試辦「結合MID驗證之電子方式簽署要保書及理賠申請書」業務，已提前達成試辦目標，並於日前獲主管機關核准正式開辦。試辦期間使用「E指保」投保車險的客戶邱先生分享投保經驗，因工作忙碌無法臨櫃辦理，也較難與業務員見面聯繫，得知有「E指保」服務，從未使用數位服務的他，在業務員協助下快速驗證，首次不到30分鐘就完成投保，不用考慮地點，也節省了大量時間，非常方便。

富邦產險表示，「E指保」投保業務涵蓋自然人投保的汽機車保險、住宅火險及地震基本保險、家庭綜合保險等商品，客戶投保時透過智慧型手機連接4G/5G網路閱覽要保書，選擇所屬的電信業者，並經由臺網與電信業者確認行動電話號碼、身分證字號、生日等資料無誤後，完成信用卡驗證程序，即完成要保書簽署，全程行動化、無紙化，24小時皆可回傳要保書，投保省時不費力。

除投保流程外，「E指保」也提供透過MID驗證於網路申請汽機車保險網路理賠，若事故通報人即為車主，只需登入富邦產險保好康保戶會員平台，完成行動身分識別(MID)身分驗證機制，即可完成網路理賠申請，無需臨櫃辦理紙本理賠申請書。

富邦產險指出，全新電子文件簽署模式的「E指保」服務，E指操作、E鍵傾心，大幅降低投保及理賠的申請時間，且透過電子文件以系統收件，不怕文件遺失，結合數位形式的驗證簽署流程，除了減少保險服務過程中產生的大量紙本文件傳輸，更能有效核實簽署者身分，嚴謹且具便利性，歡迎民眾多多利用。

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