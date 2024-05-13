快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

創台灣首例 南山金融中心獲 UL 健康建築驗證標誌

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

南山人壽13日宣布，總公司所在的南山金融中心大樓獲UL健康建築驗證標誌下的室內環境驗證，成為台灣第一家取得該驗證標誌的企業，展現企業用具體作為守護員工健康福祉的堅定承諾。

南山人壽總經理范文偉表示，秉持「以人為本」的核心價值觀，南山人壽將員工視為企業最重要的資產，為了提升員工幸福感，公司致力營造工作與生活平衡的企業文化，打造優質的工作環境。日前南山金融中心經過UL Solutions的文件審查及實地訪查，檢驗包含空氣、水、衛生、照明、噪音影響等五大項目，順利取得UL健康建築驗證標誌下的室內環境驗證，成為台灣首家取得該驗證的企業，展現對於促進員工健康福祉的堅定承諾，也成為南山人壽回應「聯合國永續發展目標(SDG 3)：確保及促進各年齡層健康生活與福祉」的重要實績之一。

除了硬體環境的維護及優化，為了保障員工的安全衛生與健康，長期以來，南山人壽結合保險核心職能提供員工多項健康促進福利措施，包括首創將長照保險納入內勤員工團體保險、提供優惠團險方案讓員工可選擇加保配偶、子女、父母，提供優於法令的內勤員工健康檢查專案、提供「肺腺癌篩檢」補助費用等；同時，每年舉辦多場職場健康講座，並致力提供多元化的內勤員工社團活動，全方位照顧員工的身心健康。

展望未來，南山人壽將持續評估將更多自用辦公大樓納入相關驗證範圍，善盡提升員工健康福祉的企業社會責任，用實際行動作為員工最堅強的後盾，因為，唯有快樂健康的員工，才能傳遞給保戶及社會正向的力量，落實南山人壽推動永續健康的核心策略。

保險 南山人壽

延伸閱讀

馬克宏招手外資 大摩捧場

美國小姐棄后冠聲明有玄機！藏頭詩指「遭封口」 知情者曝內情

南山打造兒童保險防護網

深圳女童12公尺高空墜落！疑未繫好安全帶 南山遊樂商家停業

相關新聞

失眠憂鬱讓她買不到醫療險？當保險公司要求填「健康告知書」給病歷 該怎麼辦?

「以前沒錢買保險，現在有錢也買不到了」，廖小姐（化名）哭訴，兩年前買癌症險，當時在填寫健康告知書時，誠實交代曾經住院一星期，因此被保險公司要求附上病歷；結果今年要買醫療險，竟被拒保了。

分紅保單成新戰場！這家壽險今年前四月賣近200億 占新契約保費逾一半

分紅保單成為壽險公司新戰場。富邦人壽在2023年第2季宣布重新進軍分紅保單市場，首年便創下近300億元的銷售佳績。據了解...

聖暉攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才

無塵室機電整合大廠聖暉聖暉*（5536）日前與玉山銀行共同簽訂員工持股信託契約，依員工個人財務能力自由選擇，每月從薪資自...

日央行抗貶值決心增 富拓：日圓和利率走強將不利日股

FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，技術面，美元兌日圓升向156.30水準，上行通道仍非常完整，上方關注突破15...

近八年5月進場持台股三個月平均報酬6.3% 野村投信：這指數報酬更佳

5月開始進入除權息旺季，上市櫃公司將密集公布第1季財報，加上520行情可期，台股多頭則可望持續發展，在「存股」、「存ET...

住宅地震險 投保戶增逾2萬

花蓮○四○三強震造成民眾傷亡、多棟大樓倒塌，至今仍餘震不斷，喚起民眾的投保意識。財團法人住宅地震保險基金統計，住宅地震險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。