三家壽險分紅保單特色比一比 業者有志一同聚焦這族群
三家業者分紅保單特色比一比。富邦人壽近期推出專門為退休需求量身打造的新保單；保誠人壽長期專注在台灣的分紅保單市場、以長期平穩為目標，為保戶帶來穩健分紅；法國巴黎人壽具有委由專業投資管理、以新台幣計價、不論資金大小皆可規畫與尊榮VIP服務等四大優勢。
保誠人壽長期專注在台灣的分紅保單市場，擁有豐富國際分紅商品專業，在台灣更有專業經營團隊、獨立區隔帳戶由投資團隊管理，並以長期平穩為目標，為保戶帶來穩健的分紅。保誠人壽過去11年所銷售的分紅保單，皆達到100%中分紅以上水平。
法巴人壽目前僅有一張分紅保單「法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險(定期給付型)」，為繳費6年、保障終身的壽險商品。自屆滿第5保單週年日起，保戶即有機會年年享受分紅獲得保障增額(非保證給付)。該商品採英式分紅計算，將分配的保單紅利直接反映於保額中，讓保障有機會逐年遞增，資產也穩定成長，適合三明治族、追求相對穩健報酬之將屆退休族群、預做資產傳承之高資產客戶族群，具委由專業投資管理，以新台幣計價、無匯率波動風險，不論資金大小皆可規畫及尊榮VIP服務等四大優勢。
北富銀與富邦人壽合作推出新商品「富邦人壽美富優退外幣分紅終身保險」，專門為退休需求量身打造，巧妙結合了分紅機制，是目前市場上少有結合增額、還本功能的分紅保單，保戶不僅能擁有高保障及退休後穩定的現金流，還可讓資產穩健增值一次滿足創富、守富需求，輕鬆安享美好人生。
▪ 中科帶動房市、人口紅利？ 二林房地產稅收與人口成反比
▪ 遲了5個月！南投市青年住宅竣工 6月將抽籤「8折讓售」
▪ 住高速公路旁「吵到抓狂」？眾人加碼點名1嫌惡設施：絕對最煩躁
▪ 社會新鮮人存款200萬「想在雙北買捷運宅？」 網推1區：綽綽有餘
▪ 單身族多「1廳1房」將成主流？一票人點頭：應該快了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言