三家壽險分紅保單特色比一比 業者有志一同聚焦這族群

三家業者分紅保單特色比一比。富邦人壽近期推出專門為退休需求量身打造的新保單；保誠人壽長期專注在台灣的分紅保單市場、以長期平穩為目標，為保戶帶來穩健分紅；法國巴黎人壽具有委由專業投資管理、以新台幣計價、不論資金大小皆可規畫與尊榮VIP服務等四大優勢。

保誠人壽長期專注在台灣的分紅保單市場，擁有豐富國際分紅商品專業，在台灣更有專業經營團隊、獨立區隔帳戶由投資團隊管理，並以長期平穩為目標，為保戶帶來穩健的分紅。保誠人壽過去11年所銷售的分紅保單，皆達到100%中分紅以上水平。

法巴人壽目前僅有一張分紅保單「法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險(定期給付型)」，為繳費6年、保障終身的壽險商品。自屆滿第5保單週年日起，保戶即有機會年年享受分紅獲得保障增額(非保證給付)。該商品採英式分紅計算，將分配的保單紅利直接反映於保額中，讓保障有機會逐年遞增，資產也穩定成長，適合三明治族、追求相對穩健報酬之將屆退休族群、預做資產傳承之高資產客戶族群，具委由專業投資管理，以新台幣計價、無匯率波動風險，不論資金大小皆可規畫及尊榮VIP服務等四大優勢。

北富銀與富邦人壽合作推出新商品「富邦人壽美富優退外幣分紅終身保險」，專門為退休需求量身打造，巧妙結合了分紅機制，是目前市場上少有結合增額、還本功能的分紅保單，保戶不僅能擁有高保障及退休後穩定的現金流，還可讓資產穩健增值一次滿足創富、守富需求，輕鬆安享美好人生。

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