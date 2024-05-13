分紅保單成新戰場！這家壽險今年前四月賣近200億 占新契約保費逾一半

分紅保單成為壽險公司新戰場。富邦人壽在2023年第2季宣布重新進軍分紅保單市場，首年便創下近300億元的銷售佳績。據了解，今年前四月，富邦人壽共賣出近200億元的分紅保單，占富邦人壽前四月新契約保費（FYP）的逾五成以上，穩居業界的分紅保單「一哥」寶座。

長期專注在分紅保單的保誠人壽，去年新契約保費約315億元，該公司高層在去年中曾提及，該公司分紅保單比重約占八成，推估去年全年，保誠人壽分紅保單銷售金額超過250億元。

回顧2023年，富邦人壽第2季才推出分紅保單產品，但全年便賣出逾290億元的分紅保單，占全年新契約保費944.5億元的比重超過三成。展望今年，富邦人壽全年新契約保費目標為1,182億元，分紅保單銷售金額目標也逼近500億元大關、約490億元，占比約四成。

保誠人壽先前宣布，董事會日前核准2024年分紅保單的紅利宣告，受益於穩健的投資策略及良好的風險控管，即使2023年因為通膨居高不下、持續的貨幣緊縮政策及國際地緣政治衝突等不利因素，為投資市場帶來高度的不確定性，仍可微幅調高部分保單群組的年度紅利，其餘保單群組則維持前一年的紅利水準，代表保誠人壽過去11年所銷售的分紅保單，皆達到100%中分紅以上水平。

除富邦人壽與保誠人壽外，法國巴黎人壽也在2023年12月中進軍分紅保單。

法國巴黎人壽指出，考量到分紅保單主要特性是能讓客戶同時擁有壽險保障，又能有機會享有保險公司經營分紅保單績效與利潤的保險商品；相較於純低利率時代，壽險公司在目前稍高利率時代中的投資擁有較大的操作空間，同時有機會讓客戶參與壽險公司的經營分紅保單績效，是相對適合分紅保單經營與符合市場需求之時機。依據市場變化及需求，法國巴黎人壽分紅保單發展將朝向更多樣化形態發展，以滿足多元客戶在不同階段的規畫。

商品推薦