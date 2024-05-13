聖暉攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才

無塵室機電整合大廠聖暉聖暉*（5536）日前與玉山銀行共同簽訂員工持股信託契約，依員工個人財務能力自由選擇，每月從薪資自提，而公司相對提撥100%以上的獎勵金，共同交付玉山銀行信託管理，透過定期定額存入員工信託專戶，讓員工轉化公司股東，藉此達到留才與攬才效果。

聖暉*表示，此次將借重玉山銀行在員工持股信託業務的全方位服務經驗，協助聖暉*員工信託持股制度規畫，提升整體凝聚力，奠定公司長期永續經營，讓員工及公司共創雙贏局面。

聖暉*表示，員工是企業永續最重要資產及夥伴，因此聖暉*將擴大獎酬制度，營造員工幸福職場，全方位照顧同仁福利，致力打造「安心、安全、樂業、樂活」職場環境，併同提升員工認同感；同時，由公司及福委會共同策畫多元福利活動，如國內外旅遊、家庭日、社團活動、年節禮券及電影票等多種福利制度，期望照顧員工並吸納更多優秀人才加入。

聖暉*稍早公告4月合併營收為新台幣24.5億元，月增15%，年增9％，主要受惠於半導體體系及中國區域工程認列；累計2024年1至4月合併營收達79.3億元，年增1％。

展望2024年第2季，聖暉*持續，拓展亞洲區無塵室及機電整合服務版圖，另看好各產業綠色永續轉型需求，聖暉*持續開發創新綠色工法，提供既有廠房節能升級規劃，以提升客戶黏著度，奠定全方位機電專業統包工程(EPCM)服務競爭優勢。

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