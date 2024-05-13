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台股開盤上漲196點創新高 台積電漲21元開823元

嘲諷拜登電動車100%關稅措施 川普揚言對「這項」課稅200%

新台幣開盤貶1.7分 為32.43元

中央社／ 台北13日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.43元開盤，貶1.7分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.44元至32.43元。

新台幣 美元匯率

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