日央行抗貶值決心增 富拓：日圓和利率走強將不利日股

FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，技術面，美元兌日圓升向156.30水準，上行通道仍非常完整，上方關注突破156.30水準後升向通道頂部158阻力水準。如日央行言論短期內明顯轉強，美元兌日圓才有望轉勢，下方支持參考151.80水準，也是前支持水準，如有跌破該支持水準，美元兌日圓才有望形成轉勢可能，並跌破目前的上行通道。

楊傲正表示，日經指數方面，日本央行對貨幣政策轉變言論更強硬下，將不利日經走勢。在4萬點遇阻後趨勢轉向下行，20天均線更跌破60天均線形成死亡交叉。然而，要關注近期自36,700水準始反彈的上行趨勢通道，會否有持續向上的可能。不過，目前看通道的波幅愈來愈窄，或會形成楔形反轉型態，即是一浪比一浪高但波幅持續收窄下，最終會形成反轉型態轉向大幅下行。

假如上方阻力38,968水準短期內未能突破，更進一步跌破前支持37,710水準，趨勢反轉或將形成，日經指數有望下行向36,700，甚或更低的35,660水準。

3月利率決議中，日本央行終於結束長達八年的負利率，更是17年來首度升息。但其後日圓不漲反跌，更急速跌破 150、155 等關口，究其原因，是美日利差仍非常明顯。

雖然日本央行官員在此後不斷出口術希望阻止日圓急速貶值，但市場並不信服這些口頭干預。4月26日的利率決議，日本央行竟然對升息隻字未提，更發表持續寬鬆經濟政策的言論，日圓其後便一舉跌至兌美元160水準，再創34年新低。雖然日本央行在4月29日和5月2日兩次出手干預匯市提振日圓，但正日圓被拋售的根本性原因並未有任何改變，日圓在兩次干預後雖然回升至151水準，但之後又再繼續貶向160水準，根本無助於改變美日利差導致日圓貶值的根本性原因。

日本央行總裁植田和男在與首相岸田文雄會面後表示，匯率對經濟和通膨會產生重大影響，視這些波動而定，可能需要採取貨幣政策應對措施。言論上未有直接升息，但以貨幣政策應對匯率變化，是日本央行過去一段時間以來都未有表態的言論，也是市場一直不明為何只以口頭和行動干預匯市但不解決根本性問題的疑慮。而日本央行總裁終於正視日圓貶值和貨幣政策之間的關係。

日圓持續疲弱，一方面利好出口和投資需求，但過急的貶值卻會導致進口性通膨，不論是生產企業還是個人都會受進口通膨影響而想辦法減低成本或減低支出，企業更需要透過漲價以將成本轉嫁消費者，而假如消費力未能追上進口性通膨，最終零售萎縮，企業盈利下行，經濟不增反倒退，這些都是貨幣急速貶值的問題。對外，日圓匯價不斷貶值引來的波動性和信心風險都會導致貨幣政策的穩定性和日本央行公信力減弱，更甚者會有像土耳其、阿根廷等央行對匯率失控而無法再利用貨幣政策調整控制的問題。

因此，日本央行這個方向是合理，也是有必要調整貨幣政策，從根本性改變美日利差，才有望使日圓回穩甚至升值，否則多次央行和政府的行動干預，都擋不住市場的趨勢。

日本央行總裁言論雖然出現轉變，但值得留意的是，植田和男的言論公布後，日圓匯價基本沒有引起市場注意，美元兌日圓繼續升向155.51的本月新高。由此可見，日本央行自3月決議後的言論雖然一直揚言會干預匯市，關注日圓波動等，但對日圓貶值並未有影響，甚至市場都質疑日本央行是否會採取應對措施，這一連串的言論已開始導致市場不太關注和信任日本央行「只說不做」的行為。

因此，日本央行在6月利率決議前，需要有更明確、更清晰的立場指引，才有望挽回市場對日本央行言論的信心。

同時，日本央行要使市場對6月升息有所憧憬和預期，美元兌日圓才有望自155至160區間從返150水準，甚至進一步回跌。而這個憧憬和預期也需要非常留心，除了要管理市場對6月決議的預期外，對長遠貨幣政策和升息步伐預期等的表態如何能使市場挽回對日本央行有效管控日圓匯價的對長遠貨幣政策和升息步伐預期等的表態如何能使市場挽回對日本央行有效管控日圓匯價的信心，相信是市場在一次性升息後更想知道的立場。而也是只有這個立場轉變和市場預期管理妥當，日圓才有望重返兌美元良好的區間。反之，在聯準會降息不斷延後下，日本央行假如繼續沒能在利率立場上有明確指引，日圓貶值仍舊是大方向。

假如日本央行6月升息的預期指引開始出現，相信日圓有望再次向上。但要注意的是，利率和日圓上升都不利股市走勢，而近期日經指數自4萬點回跌，假如日本央行確立升息提前，日經指數的回跌壓力可能更大。 FXTM 富拓 MT4 美元兌日圓日線圖 （USD.JPY）（資料來源：FXTM 富拓）

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