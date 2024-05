近八年5月進場持台股三個月平均報酬6.3% 野村投信：這指數報酬更佳

5月開始進入除權息旺季,上市櫃公司將密集公布第1季財報,加上520行情可期,台股多頭則可望持續發展,在「存股」、「存ETF」蔚為風潮的情況下,投資人可超前部署接下來即將發生的資金浪潮,操作策略可趁大盤漲多拉回時布局看好的強勢成長及高殖利率類股並中長線持有,強勢高息股領漲抗跌實力佳,是存股族投資人的好選擇。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示,近期美國公布經濟數據及財報表現參差,半導體大廠如超微(AMD)與美超微(SMCI)財報展望缺乏新亮點,科技股震盪加大、台股亦忽漲忽跌,股市諺語「五月賣股 (Sell in May and go away)」要應驗了嗎?根據統計,2015年底以來若觀察5月進場投資台股並持有三個月表現,以加權指數為例,平均報酬達6.3%,正報酬機率達87.5%,最佳年份的表現可達18.3%、最差則為-6.54%;而近年受到存股族歡迎的高息題材,例如,臺灣高股息指數平均表現亦達5.76%,最佳年份的表現為19.4%、最差為-8.2%,表現亦不俗;然而,若從高息中同時篩出具備「正向趨勢動能」個股,即以臺灣趨勢動能高股息指數為例,5月進場並持有三個月的平均表現則可望來到8.8%左右,平均成果更勝大盤及高股息指數,且最佳年份的表現進一步提高至22.51%,而最差年份的表現僅-0.86%,可說是勝率較高的選擇。

黃宏治提到,股市諺語「五月賣股 (Sell in May and go away)」主要因為在年底與第1季美股表現旺季後,投資人容易出現獲利了結賣壓,若單論5月歷史平均表現相對清淡,然而這對於想進場或加碼的投資人來說,反而是分批逢低布局的好機會,加上除權息行情是每年台股的大事之一,這也是為什麼統計上5月進場台股並持有一季能夠好表現的勝率極高。

儘管短期台股盤勢可能持續受到歐美股市震盪影響,對於短打型抑或屬於長期投資再加碼的投資人,不妨把握5月的高勝率投資機會並開始分批進場佈局,尤其可聚焦高股息題材、同時股價具備正向趨勢動能之標的,例如,野村臺灣趨勢動能高股息ETF (00944)有別於傳統高息ETF單看「股息高低」,00944更同時用「動能指標」找出「股價較接近過去一年高點」的公司,即多頭領漲、空頭抗跌的強勢高息股,經得起市場多空考驗。換句話說,要入選00944成分股必須同時通過「股價動能」與「股利水準」的考驗,成分股篩選嚴謹且升級。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)經理人林怡君表示,00944是全台首檔聚焦「強勢動能」、「高息」、「低重疊」的強勢高息股,其ETF最大特色,瞄準強勢股,利用「動能指標」與「股利指標」,找出過去12個月維持股價強勢且擁有高股息的股票,該股在未來六個月續強或表現優於大盤的機率大,且追蹤指數持股權重均勻。其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」,指數成分股為上市櫃普通股 (排除創新板股票及建材營造股),指數在每年5月、11月進行調整。在流動性篩選方面 (兩者擇一符合則通過條件之一),包含,近12個月成交金額前 20%,或 近12個月中,至少有八個月自由流通周轉率達 3%,再剔除最近一個月成交金額後20% 者。

三大指標性篩選,財務指標–近四季營業利益總和為正數、現金股利指標–近三年皆有配發現金股利及市值指標–自由流通市值前 300 大,再結合動能指標與股利指標計算「綜合分數」,擇優選取前50檔股票為成分股。動能指標:還原收盤價占最近52周還原收盤價最高點的比例。股利指標:5月看確定股利,11月看預估股利個別成分股權重上限為10%,同時不得超過以下指標的五倍:(自由流通市值占比 + 近三個月日平均成交金額占比)/ 2。篩選後的成分股:電子占69.36%,非電子占30.64%;電子中以半導體占比最高達36.45%,其次為電子零組件12.36%。非電子以金融保險占比最高,為8.94%;其次是鋼鐵占5.16%。

野村投信表示,透過實證更能有效看出該ETF的指數投資策略,是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。以臺灣趨勢動能高股息指數為例,自2015年11月17日至2024年2月29日累積總報酬達416.53%,當中股息報酬即達193.75%,幾乎快等同於臺灣加權指數同期間的股息與價格累積總報酬206.91%,以及臺灣高股息指數的累積總報酬203.19%,另外還有額外資本利得的部分,即價格報酬達222.78%,代表強勢高息股成長動能十分強勁,更彰顯高息ETF存股價值,即便經過多年市場的多空震盪洗禮,還能保持穩定亮眼的報酬績效,證明其選股邏輯經得起市場考驗,作為長期存股報酬相當優異。00944預計第一次除息時間落在7月中,投資人可善用「存股型」強勢高息股作為存股工具,並挑選具領漲抗的強勢動能高息股作為布局主重點,兼顧高股息ETF投資上的息收與總報酬未來性。

野村投信提醒, ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,應一併留意淨值的變動,不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息情況。 5月進場不同指數的表現統計:「臺灣趨勢動能高股息指數」抗跌領漲勝大盤(資料來源:Bloomberg、臺灣指數公司)

商品推薦