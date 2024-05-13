住宅地震險 投保戶增逾2萬

花蓮○四○三強震造成民眾傷亡、多棟大樓倒塌，至今仍餘震不斷，喚起民眾的投保意識。財團法人住宅地震保險基金統計，住宅地震險投保率從三月底的百分之卅八點○一提升至四月底百分之卅八點二四，若以全國住宅戶數九二九點○四萬戶計算，增加逾兩萬戶投保，有效保單件數三五五點二九萬件。

以各縣市投保率來看，投保率最高的是桃園的百分之四十六點八四，新竹縣市以百分之四十六點一四居次，雙北、台中的投保率也超過四成；本島縣市投保率最低的是雲林的百分之廿點七二。

產險業者指出，住宅火險保單主要來自銀行的不動產押貸業務，但因住宅地震基本險以房屋全倒或半倒為理賠要件，理賠條件較難達到，多數民眾繳完貸款就不續保；每當發生大地震，投保率都會提高，為正常現象。住宅地震基本險依法理賠最高不得超過一五○萬元；臨時住宿費用補償最高廿萬元。

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