金融業對陸曝險 今年將跌破兆

地緣政治因素加劇美中貿易競爭、中國大陸面臨經濟下行風險等因素干擾下，國內的銀行、保險、證券等金融三業對大陸的曝險金額逐步降低。金管會統計至今年首季，金融三業對陸曝險一兆零三七一億元，較去年同期、上一季皆呈衰退，預期對陸曝險金額今年將跌破兆元關卡。

金融業從二○一八年中美貿易戰起，大陸經濟下行風險升溫、台商轉戰東南亞市場後，就開始逐年降低對陸曝險，每年約以千億元減速下滑，對大陸市場全面縮手。

以今年首季金融三業對陸曝險季減約一四二點五億元來看，若依此速度，可能今年曝險金額就會跌破兆元水位大關。

金融三業中，首季意外以證券期貨投信業、季減百分之八點六最大。證期局官員解釋，今年首季有一家期貨大陸資訊子公司（勝元期信息科技）解散清算，解散清算後約一點五六億元資金匯回台灣，使證券期貨投信業對陸曝險降低。

這也是首見台灣期貨解散清算大陸資訊子公司，意味「不玩了」，目前僅剩兩家期貨大陸資訊子公司。三月底期貨商對陸曝險降到○點九五億元。

此外，首季證券商也減少對大陸財務性投資，對陸曝險降到九十點四二億元、投信顧維持廿六點八九億元，首季證券期貨投信對陸曝險一一八點二六億元，季減百分之八點六、年減百分之八點三。

至於壽險業首季對陸曝險七二四億元，季減百分之六點五、年減幅高達百分之卅二。保險局主秘古坤榮說，主因是大陸經濟下行、地緣政治風險升高所致；產險業則早從去年一月起，對陸曝險已「掛蛋」至今。

首季國銀對大陸曝險也降到九五二八點六億元、已連十二跌，季減百分之○點八五、年減百分之十點四或一一○五億元，其中又以授信年減九八九點八六億元最多、投資年減二七八點七六億元，曝險占淨值比也降到百分之廿二點一，曝險額和占比同步下探史上新低。

銀行局副局長童政彰說，國銀對陸曝險一路破底，是因大陸經濟成長放緩、大陸債務及房地產風險仍高，使國銀對大陸授信及投資案件持保守態度。

合計金融三業首季對陸曝險一兆零三七一億元，和上季底一兆零五一三億元相比，季減百分之一點四；較去年同期一兆一八三一億元減少幅度百分之十二點三。

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