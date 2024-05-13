金融業A 指引16條 出爐

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
金融機構AI運用技術規範重點
金融機構AI運用技術規範重點

人工智慧（AI）運用廣泛，部分金融業開始導入生成式AI打造金融服務，金管會指示下修正後的金融業AI（人工智慧）指引運用細節近日已出爐，共計16條條文，永續、強化消費者權益保護、保護隱私與風險管理成為重要四大核心指標。

金管會在2023年12月公布金融業運用AI指引草案，包括建議金融機構訂定緊急關閉機制等，近日金融機構運用AI作業規範經由金管會叮囑修正後同意備查，共計16條條文細節出爐，提供給銀行業者參考。

此運用細節，參考包括新加坡金融管理局MAS、經濟合作暨發展組織OECD等，及歐洲聯盟、美國、加拿大、英國、新加坡、澳洲等國際規範指引標準。根據金管會規劃，AI指引定位為行政指導，目的為提醒金融業導入AI運用時的注意事項。

條文明定，包括金融機構內部應具備AI技術知識，及指定高階主管建立內部治理架構，且必須有人力介入以確保AI風險在可控範圍。另外，金融機構運用AI技術與消費者直接互動，必須明確告知該服務為AI技術。

16條條文中明定，金融機構運用AI技術時候，應該考慮國際以及自訂的永續發展原則列入相關綜合指標，例如可以運用在普惠金融上，以有效提供金融弱勢族群相關金融服務。

此外，金融機構運用AI技術時候，要確實遵循資通安全、個資保護、智慧財產權等金融法規，並且有適當保護措施確保系統與資料安全，同時在模型建置過程等，應採取措施以符合金融服務業公平待客原則，以及防止歧視等措施。

金融機構自行開發及優化AI技術時，應保存必要技術文件及相關技術，包括設計、開發與實施過程中，可能影響決策的重要資料；使用第三方AI技術應調查、評估，並應有適當監督機制。

金管會日前曾透露，由於AI模型來源不同，金管會考量有些是業者自行設計，有些則是委託他人或是外購，因此條文中，要考量依照業者與合作廠商分工情形，負擔相應責任。

尤其在運用生成式人工智慧技術時候，須由金融機構就產出資訊，評估管理風險，落實以人為本的價值與公平原則，以保障提供金融服務給消費者時的權益保護與風險管理。

消費者 風險

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