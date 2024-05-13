金控留才 打創新福利牌

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

金控拚留才，創新福利一波波。從健檢生日、生育及員工持股信託各方面加碼，讓幸福職場再升級。台新金（2887）推動「健康檢查補助可遞延累計」新福利；開發金則首創「生日假」、「健檢假」；富邦金、玉山金持續優化生、育措施；兆豐金、第一金、合庫金、華南金等公股民營金控則主打員工持股信託，受惠員工達上萬名。

台新金近日宣布全集團員工皆享有「健康檢查補助可遞延累計」福利，若該年度健檢補助額度未使用，可保留合併至下一次健檢使用。兩次合計的補助金額可讓員工依自身健康情況，選擇更符合所需的進階方案，成為第一個全面提供健檢遞延福利的金控集團。此外，員工家庭成員包括配偶、子女及父母，也均可享有特約健檢醫院的檢查服務項目優惠價格。

開發金自2024年起全集團員工皆享有生日假，成為第一個全面提供生日假福利的金控集團；同時也將健檢假擴大實施至所有子公司，全集團員工都將享有健檢假，讓員工更無後顧之憂地定期檢視自身健康。

玉山金、富邦金持續優化生、育措施，玉山金率先金融同業提供每胎10萬元寶貝成長基金，建置「母性健康保護計畫」生育福利政策；富邦金則提供每胎新生兒補助10萬元、六歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元等，另有優於法規的十周有薪產假、八天陪產檢及陪產假，據富邦金統計，2022年共投入近1.5億元的生、育補助，有近770名的富邦寶寶誕生，是台灣粗出生率的3.6倍以上。

公股民營金控包含兆豐金控、第一金控、華南金控及合庫金控與其所屬子公司，積極推動員工持股信託，除金控母公司及銀行子公司外，其他如證券、資產管理、人壽保險等子公司，2024年起將陸續擴大實施。若以各家公股金控員工持股信託以資方提撥1,000元定額為主的模式估算，這些員工相當於一年加薪1.2萬元。

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