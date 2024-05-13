AI新應用…金控轉型關鍵

生成式人工智慧（AI）新興應用持續蓬勃發展，預期將成為產業發展與企業轉型關鍵之一，各大金控也積極發展AI相關應用，包含中信金（2891）、玉山金、新光金、台新金等都運用AI進行業務推動、科技防詐。

中信金旗下中信銀運用生成式AI打造理財與信用卡諮詢「AI智能助理」，互動時有擬人表情、口型、微笑和動作，呈現真人般的自然服務，且運用大型語言模型搭配中信銀產品知識庫，提升理解與對話能力，以擬人對答、記憶內容互動使對話前後連貫，服務更有溫度。

玉山金2019年成立智能金融處，打造各類AI應用程式，玉山金控董事長黃男州曾說，智能金融處約有100名員工，資訊處則擁有170名員工，智金處的AI部門以前是玉山的大腦，現在是玉山的五官，聽說讀寫兼具。近期，玉山開發了生成式AI平台GENIE，可以供內部使用文案生成、翻譯、程式碼教學和聊天機器人等。

因應生成式AI浪潮，新光金攜微軟導入Azure OpenAI服務，積極發展數位金融科技，運用AI技術研發包含人資智能助理、智能防漂綠、反洗錢負面新聞彙整、文件智能辨識服務等應用。

台新金致力於成為「AI賦能企業」，近年來致力於創新科技的發展與應用，自2023年起逐步導入生成式AI技術，並成立創新科技應用部。在確保資料安全無虞的狀況下，打造生成式AI「台新腦」，可輔佐各項業務、法規、風險辨識等，提供台新金及子公司各類資訊，為台新客戶創造更多價值並提升員工作業效率與競爭力。

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