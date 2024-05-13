住宅地震險 投保率攀升

4月3日花蓮發生芮氏規模7.2強震，造成民眾傷亡、多棟大樓倒塌，在重大事件過後，也喚起民眾風險控管的投保意識，根據財團法人住宅地震保險基金最新統計，住宅地震險投保率在一個月內由3月底38.01%迅速提升至4月底38.24%，若以全國住宅戶數929.04萬戶計算，增加逾2萬戶投保。

依地震基金最新統計，截至今年4月30日止住宅地震險全國累積責任額為5兆9,424.19億元，有效保單件數為355.29萬件，若以全台住宅戶數929萬424戶為基礎，全台平均投保率為38.24%，相較於3月底有353.13萬戶投保住宅地震險，投保率為38.01%，有明顯增加。

若以各縣市投保率來看，桃園市投保率最高，達46.84%，新竹縣市則以46.14%投保率居次，新北市、台中市、台北市投保率超過四成；全國投保率最低的是連江縣，只有1.45%，本島縣市中，則由雲林敬陪末座，投保率20.72%。

產險業者指出，目前住宅火險保單主要來自於銀行的不動產押貸業務，過往每當發生大地震，投保率都會有提高，為正常現象。

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