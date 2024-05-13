國銀放款六核心產業 衝高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2024年3月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆4,185億元、年增6.5%是近七個月新高，顯示企業資金需求回升，近一年又以「綠電及再生能源」、「民生及戰備」及「資訊及數位」這三類產業，放款年增均逾2,000億元居前三大，顯示這三類產業資金需求殷切。

六大核心戰略產業是指資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備產業等六大產業。

行政院是在2020年5月宣布，以過去5+2產業創新的基礎上，再推動六大產業，以加速台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，換言之，這六大戰略產業也被國銀視為「政策性放款」。

據金管會統計，3月國銀對這六大核心戰略產業放款增加664億元，累計前三月增加1,836.2億元，年增4,527億元或6.5%，年增率近七個月新高。2023年放款目標3,000億元、超額147%達陣，金管會正研擬今年放款目標，估比3,000億元還高。

那麼，哪一類產業資金需求最強？據數據顯示，今年首季國銀放款增加前三大產業是「民生及戰備」、「綠電及再生能源」及「資訊及數位」，各增加1,166億元、922億元及575億元。

拉長近一年來看，仍是這三大產業資金需求最強，僅前兩者排名洗牌，國銀對「綠電及再生能源」放款增加2,714億元最多，「民生及戰備」增加2,112億元次之，顯示國銀近一年仍偏好永續、綠色等ESG貸款。

3月底以八大公股行庫承做量最高，前五大放款餘額清一色都是行庫，以臺銀7,521億元最大，其次是合庫6,914億元、華南銀5,899億元居第三，一銀5,566億元、兆豐銀5,533億元各列第四和第五大。

2024年3月底八行庫放款總餘額4兆4,765億元，占整體放款餘額60%，公、民營對六大產業放款市占約6:4。

再生能源 餘額

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