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金融業對陸曝險將跌破兆元 首度驚見期貨大陸子公司收攤

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

據金管會統計，2024年3月底金融三業對陸曝險共1兆371億元，年減1,460億元或12.3%，其中更首見一家期貨大陸子公司解散清算「不玩了」，壽險業也年減逾三成「砍最兇」，市場估最快2024年對陸曝險將跌破兆元關卡。

金融業從2018年中美貿易戰起，大陸經濟下行風險升溫、台商轉戰東南亞市場後，就開始年年降低對陸曝險，每年約以千億元減速下滑，對大陸市場全面縮手。

以今年首季金融三業對陸曝險、季減約142.5億元來看，若依此速度，可能最快2024年底前，整體金融三業對陸曝險就會跌破兆元水位大關。

金融三業中，首季意外以證券期貨投信業、季減8.6%最大，證期局官員解釋，主因是今年首季有一家期貨大陸資訊子公司（勝元期信息科技）解散清算，解散清算後約1.56億元資金匯回台灣，使證券期貨投信業對陸曝險降低。

這也是首見台灣期貨做解散清算大陸資訊子公司，意味「不玩了」。該家解散後，將僅剩兩家期貨大陸資訊子公司。3月底期貨商對陸曝險降到0.95億元。

加上首季證券商也減少對大陸財務性投資，對陸曝險降到90.42億元、投信顧維持26.89億元，使3月底證券期貨投信對陸曝險118.26億元，季減8.6%，年減8.3%。

保險業季減6.5%，減速次之，僅剩壽險業3月底對陸曝險724億元，年減幅32%，保險局主秘古坤榮說，主因是大陸經濟下行、地緣政治風險升高所致，產險業則早從2023年1月起，就已對陸曝險「掛蛋」至今。

3月底國銀對大陸曝險也降到9528.6億元、已連12跌，季減0.85%、年減10.4%或1105億元，其中又以授信年減989.86億元最多、投資年減278.76億元，曝險占淨值比也降到22.1%，曝險額和占比同步下探史上新低。

銀行局副局長童政彰說，國銀對陸曝險一路破底，是因大陸經濟成長率放緩、大陸債務及房地產風險仍高，使國銀對大陸授信及投資案件持保守態度。

合計金融三業3月底對陸曝險1兆371億元，較上季底1兆513億元，季減1.4%，較去年同期1兆1831億元，年減12.3%。

壽險業 期貨

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