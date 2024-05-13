專家教你保／女性保險 掌握HEAR四大面向

經濟日報／ 劉美美
保誠人壽客戶暨行銷長劉美美。保誠人壽／提供
保誠人壽客戶暨行銷長劉美美。保誠人壽／提供

根據保誠人壽2023年退休大調查顯示，女性在臨屆退休的不安情緒，不管是對自己以及家人的健康狀況、退休金不足或是儲蓄未達期望金額都相較男性多；女性對於退休規劃準備的壓力值為38.6%，也比男性高出5.6%，代表女性在顧及家庭生活品質的時候，還要考量到自己退休後所需要的花費更多，並且愈接近退休的時候，還不可忽略老年帶來的疾病隱患，進而影響到自身的壓力表現；而在準備退休金工具方面，女性選擇保險作為穩定保障規劃為58.3%，以維持自己和家人的生活品質。

其實在真正退休之前，面對人生的不同階段，也應要做好保障規劃。因此，建議依據H.E.A.R.四大面向，提供在健康保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產規劃與傳承（Asset Planning & Transferring）以及樂活退休（Retirement）的需求建議，讓女性們先照顧好自己，才能照顧好家人。

H.E.A.R.保障建議
H.E.A.R.保障建議

健康保障是保障規劃的基本，剛出社會的女性需檢視並加強自身的健康醫療保障，待經濟狀況穩定後，再補足防癌保障及重大疾病的需求；高齡女性若仍在可投保年齡內，建議補足長照保障；身為媽媽的女性，除了子女教育的規劃方面，也需要考量未來可能面臨的風險，備妥醫療及意外保障，並搭配重大傷病保險，避免因風險致教育準備金中斷，也可依據需求規劃分紅保單，運用其提供穩健保障的特性來規劃小孩的教育基金。

針對資產規劃與傳承，建議女性們在經濟穩定並逐步累積財富的同時，以長期穩定的思維，將分紅保單納入資產規劃，其壽險保障及有機會獲得分紅的性質能夠提供家庭更穩固的保障，順利實現資產傳承藍圖。但要留意在規劃分紅保單時須適時調整保障，如受益人於保險期間內遭遇變故，也需隨之調整，妥善指定或是多指定幾個受益人，才能真正落實資產傳承每個世代。

樂活退休方面，女性平均餘命較男性長，提前規畫退休金至關重要，女性們可以了解個人對退休生活的期待及想望，運用退休計算工具來預估退休生活所需的資金，以打造一個長遠的退休生活，除了透過長期性及穩定性的分紅保單進行退休規劃外，建議加強自己和配偶的醫療險和長照險保障，維持退休生活品質，讓晚年也能活得豐盛精彩。

（本文由保誠人壽客戶暨行銷長劉美美提供，記者戴玉翔採訪整理）

保單 退休金

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