保險小百科／投保微型保險 留意資格、限額

微型保險是針對經濟弱勢民眾或特定身分者所提供的保險，希望藉由小額保費支出，提供基本程度的人身保險保障，不致因發生死亡或失能等保險事故，而使其家庭或個人陷入生活困境。

可投保微型保險的資格，凱基人壽舉例，如符合身心障礙者權益保障法定義之身心障礙者、符合社會救助法規定低收入戶或中低收入戶之家庭成員、以及合法立案的社會福利慈善團體或機構服務對象等。

至於保險金額，目前規範為個別被保險人累計投保微型人壽保險之保險金額不得超過新台幣（下同）50萬元，累計投保微型傷害保險之保險金額不得超過50萬元，累計投保微型傷害醫療保險之保險金額不得超過3萬元。

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