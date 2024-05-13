避免契約失效 保單借款三個眉角

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保單借款享有免保證人、免手續費、快速撥款等多項優點，且較一般信用貸款平均利率3%至15%，保單借款利率更加優惠，可讓保戶資金彈性運用，讓自身財務規劃更靈活與彈性。但保險業者提醒，並非每張保單都可以用來借款，因此在進行保單借款時，有三個需要留意的關鍵，以免最後保險契約失效停止。

保險業者指出，保單借款方便快速，每種保單利率不同，範圍大約落在是2.7%至9%，而它指的是預支保單累積的「保單價值準備金」來做為周轉，也就是借繳交的保險費來周轉。對於有短期資金周轉需求的保戶來說是可供選擇的方式之一。且其擁有免擔保、免聯徵報告或提供財力證明、免手續費、手續便利、快速撥款以及隨借隨還等優點。

但保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，除了留意辦理門檻條件限制之外，還有三個需要留意的點，第一，不是所有保單都可以拿來借款，必須是累積具有保單價值準備金的保單，例如壽險及儲蓄險等可借款，但意外險、醫療險、已停效或失效等保單則不能借款。

第二，一般保單借款會先償還利息再清償本金，也就是說，若有尚未還清的貸款，在發生保險事故申請理賠後，保險金會先扣除貸款本息，再將剩下的金額給付給受益人。本金雖不限制償還時間，但一旦過了優惠利率專案時間即恢復原本保單借款利率計息。

第三，勿以保單借款再購買其他保險；另外，若未償還本息累積超過保單價值準備金時，保單契約就會失效停止，而在停效期間所發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任。

保單 保險金 理賠

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