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三明治族媽媽看過來 保誠人壽打造媽媽幸福保障三部曲

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

女性在晉升為母親之後，常常為了家庭跟工作辛勤努力，漸漸累積了身心壓力，若沒有好好放鬆，將間接影響身體健康。因此，身為三明治族首選的保險公司，保誠人壽提醒媽媽們要秉持「先照顧好自己(Me) 才能照顧好家人(We)」的精神，關注好自己的身心健康狀況，才能更好的照顧家庭。

保誠人壽除了透過聆聽保戶所需提供全面的家庭保障，也長期為保戶打造貼心的保戶活動，讓保戶可以暫時放下日常忙碌生活，找到身心靈的平衡。保誠人壽了解到媽媽們特別希望能擁有自己的「Me Time」放鬆一下，響應溫馨母親月，保誠人壽將在5月18日於松菸Island133舉辦「閨密time - 香癒幸福時刻」，邀請母親們重拾與閨密相處的樂趣，在放鬆身心靈的同時，打造屬於彼此的共同回憶。

在協助媽媽們照顧好自己後，保誠人壽也為媽媽們提供在H.E.A.R，即健康保障(Health & Protection)、子女教育(Education)、資產規劃與傳承(Asset Planning & Transferring)以及樂活退休(Retirement)的保障規劃，在母親節來臨之際，保誠人壽也特別為三個不同階段的媽媽們提供適切保障建議，協助她們布局最安心的快樂人生。

新手媽媽（小孩年紀於8歲以下）：

對於剛晉升媽媽的新手階段，需要花費許多時間跟心力陪伴及照顧小孩。值得注意的是，近年晚婚晚生的趨勢增加，高齡產婦比率漸增，所面臨的潛在風險不可忽視，加上在嬰兒時期的生活用品花費也相對較多，作為家中重要經濟及精神支柱，新手媽媽要特別關注身體健康狀況，在這個階段可以強化自己的醫療、意外保障，並搭配重大疾病或特定傷病保障，避免因突發狀況導致家庭支出增加。

進階媽媽（小孩年紀於8~22歲）：

三明治族媽媽這時自身已有基本的保障，可以開始規劃小孩以及補齊年邁父母的保障。小孩開始進入求學階段後，接觸學校的人群，以及往返家中的機會增加，可以將醫療、意外保障納入規劃；並且幫助父母們強化長照保障，讓他們安享退休生活品質；也可考量分紅保單，透過其壽險性質以及有機會獲得的分紅作為孩子教育金的規劃工具。

內行媽媽（小孩年紀於22歲以上）：

這個階段小孩已經擁有經濟能力，媽媽們可以透過分紅保單的性質，開始規劃自己的退休金，以及打造資產傳承藍圖，並且補強自己的醫療保障如防癌險、長照險等，預防老年潛在的疾病可能性，以及可能產生的長照需求，讓孩子們無後顧之憂的追尋目標。

退休金 長照

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