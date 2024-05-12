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中國經濟下行 金融三業全面縮手曝險降至1兆元

中央社／ 台北12日電
中國經濟下行、地緣政治風險升溫，金融三業全面下砍對中國曝險。金管會統計，截至今年首季底止，金融三業對中國曝險降至不到新台幣1.04兆元，年減12.34%、季減1.36%，呈雙減態勢。香港中通社
中國經濟下行、地緣政治風險升溫，金融三業全面下砍對中國曝險。金管會統計，截至今年首季底止，金融三業對中國曝險降至不到新台幣1.04兆元，年減12.34%、季減1.36%，呈雙減態勢。香港中通社

中國經濟下行、地緣政治風險升溫，金融三業全面下砍對中國曝險。金管會統計，截至今年首季底止，金融三業對中國曝險降至不到新台幣1.04兆元，年減12.34%、季減1.36%，呈雙減態勢。

金管會公布金融三業對中國曝險統計，統計業別涵蓋本國銀行業、保險業及證券期貨投信投顧業。

截至今年首季底止，本國銀行對中國曝險總額降至9528.61億元，季減81.39億元，減幅0.85%，曝險占上年度決算後淨值比率降至22.1%，季減0.6個百分點。

無論本國銀行對中國曝險總額或曝險占淨值比率，雙雙下探金管會自2013年第3季對外公布統計起、共43季新低。

國銀對中國曝險包括授信、投資及資金拆存，今年首季國銀對中國授信總額減少110.05億元、投資總額減少89.26億元，僅資金拆存季增117.92億元。

金管會銀行局副局長童政彰說明，國銀對中國曝險持續降至歷史新低點，主要是國銀較關切中國整體經濟成長率變化及中國地區債務、房地產風險等，以致國銀對中國授信及投資案均相對審慎。

保險業方面，截至今年首季底止，投資中國地區有價證券總額下降至724億元，季減50億元、減幅達6.46%，占保險業可運用資金比例為0.22%，季減0.02個百分點。

金管會保險局主秘古坤榮認為，保險業對中國有價證券投資下滑，主因可能源自現階段中國經濟下行，地緣政治風險升高所致。

值得注意的是，724億元全為壽險業持有曝險額，產險業受防疫雙險風暴影響，先前賣債變現，自2023年1月起對中國有價證券投資已歸零。

截至今年首季底止，證券期貨投信投顧業對中國曝險總額降至118.26億元，季減11.12億元，減幅8.59%。其中，證券商及期貨商對中國曝險分別季減9.56億元及1.56億元，投信投顧業對中國曝險總額持平未動。

金管會證期局主秘尚光琪表示，就整體來看，證券期貨業對中國曝險同樣走降，券商主要是砍財務性投資，至於期貨商對中國曝險下滑，主要是元大期貨中國子公司勝元期信息科技解散清算所致。

根據金管會資料，原先共3家期貨在中國設有資訊子公司，在元大期貨中國子公司勝元期信息科技解散清算後，期貨商在中國設有資訊子公司僅剩2家。

合計金融三業對中國曝險總額在今年首季底降至1兆370.87億元，季減1.36%、年減12.34%，呈現雙減態勢。

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