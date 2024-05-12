消費者落入釣魚陷阱遭盜刷 銀行客服打不通恐要負責
在線上刷卡交易中，若給出OTP碼，視同實體刷卡消費的本人親簽，即使消費者是誤遭詐團釣魚，只要是本人給出信用卡資訊並完成OTP驗證，逾9成評議中心未判消費者主張有理，但根據評議中心評議結果，銀行若沒落實整體風險管理機制，事後客服遲遲未能打通，可能要負上部分責任。
OTP為一次性密碼，在持卡人進行網路交易或綁定卡片時，發卡機構會發送OTP簡訊至持卡人手機，當持卡人輸入OTP簡訊，即視同完成本人驗證程序。也因此，即使持卡人事後發現落入詐團陷阱，若OTP簡訊已載明目的為綁卡或消費、消費幣別及金額等，消費者未留意而給出OTP，難主張完全不對爭議款負責。
金融消費評議中心董事長杜怡靜表示，若發卡機構發送的OTP簡訊內容已清楚載明驗證目的及消費金額，但消費者應注意而未注意，消費者的確有責，但今年評議中心有一個案，最終判決消費者主張部分有理由，顯示銀行也應盡責把關的重要性。
這宗個案發生於2023年8月，消費者誤入詐團逾期欠繳汽車燃料稅簡訊圈套，在給出OTP密碼後發覺遭騙，致電銀行希望辦理信用卡掛失止付，但因客服遲遲未能打通，時隔約1個半小時後，消費者遭詐團綁卡盜刷近新台幣12萬元。
杜怡靜說，在該個案中，詐團綁卡後未立刻刷卡，消費者給出OTP事後發現遭騙，致電銀行客服卻未能打通，在超過1個小時時間差後遭到盜刷，評議中心認為銀行受理信用卡掛失處理程序有瑕疵，因此在公平合理原則上判銀行給予消費者一定金額補償。
從評議中心受理信用卡爭議款申訴及評議案件暴增，反映出詐騙集團盜刷猖狂的現象，杜怡靜認為，要真正防堵詐騙，台灣應強化3道關卡，首先是資安。
她說，進入數位時代，消費者常見於各大網站消費，但若網站資安沒做好，導致消費者個資外洩，進而就會讓詐團有機會透過釣魚簡訊及郵件接觸到消費者，「詐騙氾濫，最源頭其實在於資安管理。」
第二道把關則在消費者，杜怡靜表示，消費者要落實個資管理，不要輕易在不明網站連結輸入個人資料或信用卡資訊，也要謹慎小心留意所收到OTP簡訊驗證內容，避免遭詐。
她示警，今年首季評議中心受理的信用卡爭議款案件中，可見詐團多半是發送釣魚簡訊，誆騙受害人欠繳電信費、水電瓦斯費，因金額多半不高，讓消費者容易遭騙。
一名銀行主管則認為，民眾除了要精進網路警覺心外，臨櫃常可見遭遇投資或愛情詐騙話術的民眾，其中不乏接受詐團噓寒問暖，即使被勸阻仍堅持自己未遭騙的民眾，「不要讓詐團比你更關心你的家人」，可適時關懷、提醒家人或朋友小心時下常見的詐騙手法。
第三道把關關卡則在金融機構身上，杜怡靜說，金融機構管理民眾財產，防詐有責，除了應落實OTP簡訊內容呈現規則外，在詐騙發生後，可及時回應消費者需求也相當重要，銀行或可思考另闢客服專線，專責處理消費者反映發生與詐騙有關的爭議款等事件，確保有足夠客服量能及時因應消費者事後掛失止付需求，讓消費者有和詐團搶時間的機會。
▪ 機能學區優！他猶豫搬家怎麼處理板橋老公寓 眾人見條件勸：賣了吧
▪ 租房要買小冰箱嗎？他擔心「吵又耗電」 過來人曝兩極經驗
▪ 自助洗衣店5年翻倍漲 台南成長最驚人 家數、銷售額成長逾3倍
▪ 他見鶯歌新建案單坪破50萬 網驚：沒有凹陷區了
▪ 「10年兩房 vs 19年三房」怎麼選？ 眾人見1條件秒選老屋：除非想再搬
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言