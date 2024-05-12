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匯市最前線／台幣32.2~32.8元波動
熱錢匯入，新台幣匯率上周五（10日）升值4.7分、收在32.413元，終結連三貶，成交量16.39億美元。
過去一周，新台幣匯率累計貶值3.7分，貶幅為0.11%。展望後市，估計短期內，新台幣匯率將位於32.2~32.8元區間波動整理。
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