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匯市最前線／台幣32.2~32.8元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣、美元示意圖。 聯合報系資料照
新台幣、美元示意圖。 聯合報系資料照

熱錢匯入，新台幣匯率上周五（10日）升值4.7分、收在32.413元，終結連三貶，成交量16.39億美元。

過去一周，新台幣匯率累計貶值3.7分，貶幅為0.11%。展望後市，估計短期內，新台幣匯率將位於32.2~32.8元區間波動整理。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

台幣匯率 新台幣

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