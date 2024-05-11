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壽險保費收入前景能否柳暗花明？高層：須看這幾項變數

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
對於壽險業保費收入前景，壽險高層表示，對2024年的保費收入「審慎樂觀」，但仍須繼續觀察美國聯準會何時降息，以及新台幣兌美元匯率的升貶概況。（本報系資料庫）
對於壽險業保費收入前景，壽險高層表示，對2024年的保費收入「審慎樂觀」，但仍須繼續觀察美國聯準會何時降息，以及新台幣兌美元匯率的升貶概況。（本報系資料庫）

對於壽險業保費收入前景，壽險高層表示，對2024年的保費收入「審慎樂觀」，但仍須繼續觀察美國聯準會何時降息，以及新台幣兌美元匯率的升貶概況。

壽險業者認為，業界若要徹底擺脫保費收入低於保險給付的窘境，美國聯準會（Fed）何時降息是一大關鍵，美元雙率雙降，有助抑制美元保單解約潮；壽險業高層也說，雖然今年第1季的保費收入還是低於保險給付，但情況不至於像前兩年這麼嚴峻，3月的ETF熱潮只能算是「特例」。

美國聯準會2022年3月起啟動暴力升息效應，對壽險保費收入造成衝擊，也一度釀成美元保單解約風潮；原先市場研判，隨著美國聯準會停下升息腳步、國內外金融市場恢復平穩，今年壽險業保費收入可望擺脫去年全年的低迷情況、逐漸恢復成長力道。

自2024年1月起，壽險業的業績與獲利確實明顯好轉，金管會統計顯示，壽險業元月稅前盈餘達318億元，較2023年12月由虧轉盈，保費收入也超前保險給付、呈現金流入92億元。但2024年第1季，壽險業保費收入持續低於保險給付，3月現金淨流出還進一步擴大至570億元。

一家壽險業高層說，預估今年壽險業的保費收入將持續好轉，3月主要是受到保險解約風潮再起、導致保險給付大增的影響，相信4月起，少了ETF申購熱潮因素干擾，加上新台匯率止貶回升，解約情況可望獲得明顯改善。

保費 壽險業 美國聯準會

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