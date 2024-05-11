快訊

中職／猛獅延長賽寫最速22勝 最快12日亮燈「封王魔術數字」

新北三重命案！民眾報案母失聯 警破門赫見「3屍體被布捆」疑祖孫三代遇害

台北市議員愛找富邦貸款？網友點名「他」要以身作則

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者吳思賢報導
民進黨立委王世堅。圖／取自王世堅臉書
民進黨立委王世堅。圖／取自王世堅臉書

國民黨立委徐巧芯先前購屋向富邦銀行貸款，引起各界關注。有網友說，台北市議員是不是愛找富邦銀行貸款？有沒有特權超貸或是享受更低利息？應該自願公開揭露、甚至切結不找富邦銀行貸款

曾經擔任台北市議員的民進黨立委王世堅日前公開說，因為台北市政府持有可觀的台北富邦銀行股份，為了避免瓜田李下之嫌，曾任台北市議員的徐巧芯，在情理法都應該迴避。

有網友指出，王世堅講的非常合理，台北市政府首長與台北市議會議員都應該公開簽署切結書，同意台北富邦銀行立刻公佈他們有無向該行貸款，以及貸款的詳細資訊，更應該切結以後絕不找台北富邦銀行貸款。

網友點名王世堅以身作則，如果擔任台北市議員之後都沒有找富邦銀行貸款過，更可以彰顯人格高尚；網友也建議在立委選舉時輸給徐巧芯的民進黨台北市議員許淑華，除了最近很用力批評徐巧芯之外，也應該公布跟台北富邦銀行的貸款情況，如果確實沒有貸款，相信立刻可以對比出許淑華比徐巧芯更具有道德風範的高尚。

網友說，光是財產申報還不夠，因為財產申報看不出具體的貸款條件。

聚傳媒

北市 議員

延伸閱讀

柯文哲從績優股淪全額交割 王世堅：若涉案將「立刻下市」

外交部提告徐巧芯 江啟臣：不樂見立法與行政對立

建議徐巧芯認錯引風波 呂家愷澄清：她說的是事實

吳釗燮稱提告很傷心 徐巧芯預告下周再戰：陳吉仲也常哭

相關新聞

壽險解約金首季衝破4,000億元 高層喊保費收入「免驚」

壽險解約風潮捲土重來，保費收入不足保險給付、幸好還有龐大利息收入可彌補。保發中心統計，2024年首季解約金衝破4,000億元，加上還本、滿期、理賠等，總給付達6,123億元，高於總保費收入5,593...

壽險保費收入前景能否柳暗花明？高層：須看這幾項變數

對於壽險業保費收入前景，壽險高層表示，對2024年的保費收入「審慎樂觀」，但仍須繼續觀察美國聯準會何時降息，以及新台幣兌...

台北市議員愛找富邦貸款？網友點名「他」要以身作則

國民黨立委徐巧芯先前購屋向富邦銀行貸款，引起各界關注。有網友說，台北市議員是不是愛找富邦銀行貸款？有沒有特權超貸或是享受更低利息？

數位部3面向強化管理 避免第三方支付淪詐騙工具

數位經濟時代來臨，第三方支付日益普遍，政府除扶植產業發展，亦持續完善相關法制規範，達到防詐、打詐效果。數位部今天發布新聞...

三金控大股東 加碼自家股

看好台股前景，三家金控股東持續加碼自家股票。公開資料顯示，今年以來包括永豐金控、台新金控與新光金控等三家金控大股東均低調...

台幣升4.7分 終結連三貶

熱錢匯入，激勵國內股匯雙漲，新台幣匯率昨（10）日升值4.7分、收在32.413元，終結連三貶，總成交量為16.39億美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。