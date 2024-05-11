台北市議員愛找富邦貸款？網友點名「他」要以身作則
國民黨立委徐巧芯先前購屋向富邦銀行貸款，引起各界關注。有網友說，台北市議員是不是愛找富邦銀行貸款？有沒有特權超貸或是享受更低利息？應該自願公開揭露、甚至切結不找富邦銀行貸款
曾經擔任台北市議員的民進黨立委王世堅日前公開說，因為台北市政府持有可觀的台北富邦銀行股份，為了避免瓜田李下之嫌，曾任台北市議員的徐巧芯，在情理法都應該迴避。
有網友指出，王世堅講的非常合理，台北市政府首長與台北市議會議員都應該公開簽署切結書，同意台北富邦銀行立刻公佈他們有無向該行貸款，以及貸款的詳細資訊，更應該切結以後絕不找台北富邦銀行貸款。
網友點名王世堅以身作則，如果擔任台北市議員之後都沒有找富邦銀行貸款過，更可以彰顯人格高尚；網友也建議在立委選舉時輸給徐巧芯的民進黨台北市議員許淑華，除了最近很用力批評徐巧芯之外，也應該公布跟台北富邦銀行的貸款情況，如果確實沒有貸款，相信立刻可以對比出許淑華比徐巧芯更具有道德風範的高尚。
網友說，光是財產申報還不夠，因為財產申報看不出具體的貸款條件。
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