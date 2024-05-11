聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳投顧業接密令 520前不准喊空

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

市場昨（10）日盛傳投顧業者紛紛接獲上層主管機關通知，520前不准喊空。針對此一傳言，不論是券商投顧或一般投顧業者，均表示目前尚未接獲通知。

台股昨日早盤開高後，隨市場高檔調節賣壓湧現使行情承壓，指數逐步收斂漲點，一度逼近平盤。正當行情似有翻黑拉回修正可能時，市場耳語傳出投顧業者紛紛接獲上層主管機關通知，520前不准喊空。

市場耳語一出，多頭軍心大受激勵，買盤紛紛挺進市場，帶動指數開始走揚，並直至收盤，終場則以大漲百餘點收市。針對市場傳言，不論是券商投顧業者、或一般投顧業者，截至記者截稿前，多表示尚未接獲通知。

不過相關投顧業者坦言，做生意還是要某種程度的「政治正確」。正值新舊政府交替前，投顧業者不約而同具有高度共識，雖然台股短線高檔承壓，不過卻不適合在此時擴大負面解讀。

不少投顧業表示，台股基本面佳、股息殖利率高、經濟前景好，中長線來看台股的確沒有悲觀理由，仍正向看好，因此若逢拉回，反而是一個好的進場布局時點。

台股 基本面 520

延伸閱讀

520助陣奏攻高凱歌 第一金投信：趁勢布局核心戰略股

5月台股期指漲197點

航運股匯聚人氣 台股高檔震盪挑戰20700點

台股ETF 績效強強滾

相關新聞

三金控大股東 加碼自家股

看好台股前景，三家金控股東持續加碼自家股票。公開資料顯示，今年以來包括永豐金控、台新金控與新光金控等三家金控大股東均低調...

台幣升4.7分 終結連三貶

熱錢匯入，激勵國內股匯雙漲，新台幣匯率昨（10）日升值4.7分、收在32.413元，終結連三貶，總成交量為16.39億美...

傳投顧業接密令 520前不准喊空

市場昨（10）日盛傳投顧業者紛紛接獲上層主管機關通知，520前不准喊空。針對此一傳言，不論是券商投顧或一般投顧業者，均表...

六大壽險好賺！今年前四月獲利破千億 較去年同期暴增14倍

六大壽險獲利亮眼，今年前四月合計稅後純益突破千億元、達1,013.4億元，較去年同期暴增14倍；單看今年4月，六大壽險合...

新台幣收32.413元週線翻黑 靜待美國CPI出爐

台股強勁攻高，帶動熱錢擁入，新台幣匯率由貶翻升，今天收在32.413元，升值4.7分，台北及元太外匯市場總成交金額16....

兩大題材激勵 航海王領風騒 陽明奪成交量值雙冠王

貨櫃三雄財報將陸續公布，首先出爐的萬海（2615）交出第1季轉盈的成績，陽明（2609）及長榮（2603）的財報也備受市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。