傳投顧業接密令 520前不准喊空

市場昨（10）日盛傳投顧業者紛紛接獲上層主管機關通知，520前不准喊空。針對此一傳言，不論是券商投顧或一般投顧業者，均表示目前尚未接獲通知。

台股昨日早盤開高後，隨市場高檔調節賣壓湧現使行情承壓，指數逐步收斂漲點，一度逼近平盤。正當行情似有翻黑拉回修正可能時，市場耳語傳出投顧業者紛紛接獲上層主管機關通知，520前不准喊空。

市場耳語一出，多頭軍心大受激勵，買盤紛紛挺進市場，帶動指數開始走揚，並直至收盤，終場則以大漲百餘點收市。針對市場傳言，不論是券商投顧業者、或一般投顧業者，截至記者截稿前，多表示尚未接獲通知。

不過相關投顧業者坦言，做生意還是要某種程度的「政治正確」。正值新舊政府交替前，投顧業者不約而同具有高度共識，雖然台股短線高檔承壓，不過卻不適合在此時擴大負面解讀。

不少投顧業表示，台股基本面佳、股息殖利率高、經濟前景好，中長線來看台股的確沒有悲觀理由，仍正向看好，因此若逢拉回，反而是一個好的進場布局時點。

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