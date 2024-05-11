聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳投顧業接密令 520前不准喊空
市場昨（10）日盛傳投顧業者紛紛接獲上層主管機關通知，520前不准喊空。針對此一傳言，不論是券商投顧或一般投顧業者，均表示目前尚未接獲通知。
台股昨日早盤開高後，隨市場高檔調節賣壓湧現使行情承壓，指數逐步收斂漲點，一度逼近平盤。正當行情似有翻黑拉回修正可能時，市場耳語傳出投顧業者紛紛接獲上層主管機關通知，520前不准喊空。
市場耳語一出，多頭軍心大受激勵，買盤紛紛挺進市場，帶動指數開始走揚，並直至收盤，終場則以大漲百餘點收市。針對市場傳言，不論是券商投顧業者、或一般投顧業者，截至記者截稿前，多表示尚未接獲通知。
不過相關投顧業者坦言，做生意還是要某種程度的「政治正確」。正值新舊政府交替前，投顧業者不約而同具有高度共識，雖然台股短線高檔承壓，不過卻不適合在此時擴大負面解讀。
不少投顧業表示，台股基本面佳、股息殖利率高、經濟前景好，中長線來看台股的確沒有悲觀理由，仍正向看好，因此若逢拉回，反而是一個好的進場布局時點。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 爬樓梯不方便？她納悶「為何年輕人不愛透天」 網搖頭指1關鍵
▪ 都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
▪ 未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
▪ 被當盤子？他怨室內設計不花10萬買圖不報價 網曝真相：太多免費仔
▪ 高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言