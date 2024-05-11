台幣升4.7分 終結連三貶

熱錢匯入，激勵國內股匯雙漲，新台幣匯率昨（10）日升值4.7分、收在32.413元，終結連三貶，總成交量為16.39億美元。外資昨天大舉買超台股、接近170億元，估計單日匯入至少5億美元，台股收盤大漲148.07點，收在20,708.84點。

央行統計顯示，昨天美元指數下挫0.38%，非美貨幣多數對美元升值。其中，星元匯率升值0.24%最為強勢，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅0.15%，與新台幣匯率升勢「勢均力敵」；日圓匯率上漲0.1%，人民幣匯率則是微幅升值0.01%。

匯銀主管指出，熱錢回頭加碼國內股匯市，推升股價指數與新台幣匯率雙雙走揚，匯價逢高，吸引進口商進場撿便宜美元，新台幣匯率供需大致平衡。過去一周，新台幣匯率累計貶值3.7分，貶值幅度為0.11%。

國銀交易員表示，市場正密切關注將於15日出爐的美國消費者物價指數（CPI），在此之前，外資進出入成為影響國內股匯市最重要的變數。展望後市，估計短期內，新台幣匯率將位於32.2~32.8元區間波動整理。

金融圈主管指出，美國下周公布的CPI數據若助長通膨顧慮，將促使股票和其他風險性資產下跌；通膨若是減緩，有助股市與風險性資產價格走揚。

若美國通膨進一步升溫，市場唯恐聯準會貨幣政策立場轉「鷹」，並導致美股下挫，美債殖利率攀升，美元挺升，主要亞幣貶值。反之，通膨減緩，可讓投資人「鬆一口氣」，因預料聯準會貨幣政策偏「鴿」，將激勵美股並使美元承壓、美債殖利率回落，新台幣等主要亞幣身價水漲船高。

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