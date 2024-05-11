三金控大股東 加碼自家股

看好台股前景，三家金控股東持續加碼自家股票。公開資料顯示，今年以來包括永豐金控（2890）、台新金控與新光金控等三家金控大股東均低調增持自家股票。其中，永豐金大股東何家，今年連續四個月加碼自家股票，總計前四月增持7,590張，泛何家持股比重共計增加0.06個百分點至21.06％。

2023年金控股獲利表現佳，配息更大方，14家金控預計今年將發出2,167.61億元，寫史上次高，加以今年各家金控獲利持續成長，銀行獲利穩定，產險走出虧損陰霾，台股居高點有助證券業務成長，壽險受惠匯兌受益，已吸引不少投資人上車。

金控股交出好成績單，股價上漲，三家金控大股東在除權息前夕，也用實際行動力挺自家股票，展現對自家股價後市看好的決心。

其中1月與2月，永豐股份有限公司分別增持450張與100張持股，合計550張；3月與4月信誼娛樂事業等股東則共增持逾7,000張。至4月底，永豐股份有限公司持股比從1月底的0.02％增加至0.03％，信誼娛樂持股比增加0.05個百分點。

台新金控股東宏泰投資，今年也增加台新金持股，資料顯示，該公司分別在1月與3月各增持1,670張與3,816張持股，合計5,486張，持股比增加0.05個百分點，世鴻投資在4月略為布局30張。

新光金股東新光樂活事業，在3月與4月增持4,228張與500張股票，合計4,728張，對新光金持股比至4月底增加0.03個百分點。

此外，銀行股股東持股也略見變化。遠東銀大股東亞東證券，3月處分700張、約0.02％持股、4月再處分300張，持股比降至0.27％；另一大股東東富投資處分持股，持股比從1月的0.85％，降至4月的0.32％。

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