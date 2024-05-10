六大壽險好賺！今年前四月獲利破千億 較去年同期暴增14倍

六大壽險獲利亮眼，今年前四月合計稅後純益突破千億元、達1,013.4億元，較去年同期暴增14倍；單看今年4月，六大壽險合計賺進324.7億元，為去年8月以來、九個月新高水準。

壽險龍頭國泰人壽4月稅後賺破百億元、達104億元，連兩月單月獲利破百億規模，累計稅後純益351.4億元。國壽指出，4月實現部分國內外股票資本利得，加上新台幣兌美元單月貶值1.7%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上經常性收益持續挹注下，獲利表現亮眼。

富邦人壽4月稅後純益為90.9億元，較去年同期成長76%，累計稅後純益為265.2億元，年增114%，4月主要投資收益來源為利息收入、國內股票及基金資本利得。4月台股指數維持高點，持續實現資本利得，加上新台幣匯率貶值約1.73%，貢獻當月匯兌利得。

南山人壽公布4月自結稅後純益60.72億元，累計稅後賺進195.52億元。南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益，及掌握市場實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶有助緩和避險成本壓力。

新光人壽4月稅後純益27.87億元，累計稅後純益32億元。新光金（2888）指出，新壽4月投資操作得宜，國內外股票實現資本利得將近70億元，挹注獲利表現。另外，4月新台幣兌美元貶值產生匯兌評價利益，成為獲利進補的另一主因。

台灣人壽4月因新台幣匯率貶值產生匯兌利益，且有股票處分利得挹注，單月稅後獲利22.24億元；累計稅後純益98.79億元。

凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，4月稅後獲利為18.96億元，今年前四月稅後純益70.45億元。

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