快訊

食藥署禁吃荔枝樁象 曾開全台首堂「吃蟲課」教授怒開砲：管太多

六大壽險好賺！今年前四月獲利破千億 較去年同期暴增14倍

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
六大壽險獲利亮眼。示意圖／ingimage
六大壽險獲利亮眼。示意圖／ingimage

六大壽險獲利亮眼，今年前四月合計稅後純益突破千億元、達1,013.4億元，較去年同期暴增14倍；單看今年4月，六大壽險合計賺進324.7億元，為去年8月以來、九個月新高水準。

壽險龍頭國泰人壽4月稅後賺破百億元、達104億元，連兩月單月獲利破百億規模，累計稅後純益351.4億元。國壽指出，4月實現部分國內外股票資本利得，加上新台幣兌美元單月貶值1.7%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上經常性收益持續挹注下，獲利表現亮眼。

富邦人壽4月稅後純益為90.9億元，較去年同期成長76%，累計稅後純益為265.2億元，年增114%，4月主要投資收益來源為利息收入、國內股票及基金資本利得。4月台股指數維持高點，持續實現資本利得，加上新台幣匯率貶值約1.73%，貢獻當月匯兌利得。

南山人壽公布4月自結稅後純益60.72億元，累計稅後賺進195.52億元。南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益，及掌握市場實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶有助緩和避險成本壓力。

新光人壽4月稅後純益27.87億元，累計稅後純益32億元。新光金（2888）指出，新壽4月投資操作得宜，國內外股票實現資本利得將近70億元，挹注獲利表現。另外，4月新台幣兌美元貶值產生匯兌評價利益，成為獲利進補的另一主因。

台灣人壽4月因新台幣匯率貶值產生匯兌利益，且有股票處分利得挹注，單月稅後獲利22.24億元；累計稅後純益98.79億元。

凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，4月稅後獲利為18.96億元，今年前四月稅後純益70.45億元。

新台幣 股票

延伸閱讀

無懼台股4月上沖下洗 台積電、00878大吸存股族進場力挺

寶成營收／4月210億元、年月雙增 製鞋業務連二月正成長

中國大陸4月乘用汽車零售153.2萬輛 年降5.7%

4月稅收1590億年增21% 證交稅連12紅

相關新聞

六大壽險好賺！今年前四月獲利破千億 較去年同期暴增14倍

六大壽險獲利亮眼，今年前四月合計稅後純益突破千億元、達1,013.4億元，較去年同期暴增14倍；單看今年4月，六大壽險合...

新台幣收32.413元週線翻黑 靜待美國CPI出爐

台股強勁攻高，帶動熱錢擁入，新台幣匯率由貶翻升，今天收在32.413元，升值4.7分，台北及元太外匯市場總成交金額16....

兩大題材激勵 航海王領風騒 陽明奪成交量值雙冠王

貨櫃三雄財報將陸續公布，首先出爐的萬海（2615）交出第1季轉盈的成績，陽明（2609）及長榮（2603）的財報也備受市...

經驗顯示在利率高原期 新興主權與邊境債表現出色

美國4月非農就業數據低於預期，提升市場對於聯準會提前降息的期待，新興美元主權債近一週反彈約1.5%(截至2024/5/0...

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

美元續強，美元指數周三（5/8）來到105.58，日圓匯率也持續走弱，引發亞幣競貶疑慮。

金控前四月獲利衝2,000億 可望寫歷史次高

13家金控前四月獲利出爐，已經逼近2,000億元，在僅剩富邦金尚未公布4月獲利之下，預期整體金控前四月獲利可望飛越2,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。